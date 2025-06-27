Продукты дорожают: украинские производители подняли цены на 28% — Finance.ua
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Продукты дорожают: украинские производители подняли цены на 28%

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Продукты дорожают: украинские производители подняли цены на 28%
Продукты дорожают: украинские производители подняли цены на 28%
Продовольственная инфляция существенно выросла в Украине в середине прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По данным статистического ведомства, в мае 2025 г. оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с маем прошлого года выросли на 28,9%. Цены в пределах Украины выросли на 30,8%, за пределами Украины — на 15,1%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 21,9%, в том числе в пределах Украины — на 20,2%, за пределами Украины — на 28,3%.
Больше всего выросли цены у мяса и мясных продуктов — на 21,4%, в т. ч. внутри Украины — на 22,5%.
В производстве молочных продуктов цены выросли на 19,2%, в том числе внутри Украины — на 19,7%.
В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 17,7%, в том числе внутри Украины — на 17,6%.
Производители напитков подняли цены на 9,8%, в том числе внутри Украины — на 10,2%.
Цены у производителей сахара выросли за год на 8,6%, в т. ч. внутри Украины выросли на 9,5%.
Продукты дорожают: украинские производители подняли цены на 28%
Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Цены на прилавках

В мае 2025 года на ценах на продовольствие дополнительно отразились весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.
Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%. Подорожали все продукты, но больше всего среди продуктов подорожали яйца — на 86,0%.
По материалам:
РБК-Україна
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