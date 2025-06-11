Цены на продукты выросли за год на 22% — Finance.ua

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Цены на продукты выросли за год на 22%

Личные финансы
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Цены на продукты выросли за год на 22%
Цены на продукты выросли за год на 22%
Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%. Подорожали все продукты.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
Цены на продукты выросли за год на 22%
По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали яйца — на 86,0%.
Кроме того, овощи подорожали на 35,4%, подсолнечное масло — на 35,4%, фрукты — на 33,5%, сливочное масло — на 28,5%.
Хлеб подорожал на 22,3%, молоко — на 20,9%, безалкогольные напитки — на 19,7%, сыр и творог — на 18,0%,
По материалам:
РБК-Україна
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