Цены на продукты выросли за год на 22% — Finance.ua

Цены на продукты выросли за год на 22% Сегодня 09:44 — Личные финансы

Цены на продукты выросли за год на 22%

Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%. Подорожали все продукты.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали яйца — на 86,0%.

Кроме того, овощи подорожали на 35,4%, подсолнечное масло — на 35,4%, фрукты — на 33,5%, сливочное масло — на 28,5%.

Хлеб подорожал на 22,3%, молоко — на 20,9%, безалкогольные напитки — на 19,7%, сыр и творог — на 18,0%,

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