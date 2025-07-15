Некоторые продукты в Украине выросли в цене почти на 200%: что больше всего подорожало за год — Finance.ua

Некоторые продукты в Украине выросли в цене почти на 200%: что больше всего подорожало за год Сегодня 09:02 — Личные финансы

Некоторые продукты в Украине выросли в цене почти на 200%: что больше всего подорожало за год

В июне 2025 года продукты питания в Украине существенно подорожали — некоторые на 150−190%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата о средних потребительских ценах.

Что больше всего выросло в цене

Среди всех продуктов абсолютным рекордсменом стали яблоки, выросшие в цене на 195,5% - с 26,9 грн/кг до 29,5 грн/кг.

Также в продукты, которые больше всего выросли в цене, попала капуста белокочанная: за год она прибавила в цене 150% — с 11,3 грн/кг до 28,2 грн/кг.

Среди овощей также существенно выросли цены на:

морковь — на 67% (с 29,8 грн до 49,7 грн/кг);

лук — на 28% (с 24,4 грн до 31,3 грн/кг);

свеклу — на 36% (с 32,9 грн до 44,8 грн/кг;

картофель — на 22% (с 28,4 грн до 34,7грн/кг).

Как изменились цены на мясо и яйца

филе куриное выросло на 35% - со 158 до 214 грн/кг;

говядина — на 30% (с 269 до 323 грн/кг);

свинина — на 35% (со 175 до 238 грн/кг);

яйца — с 33 до 53,6 грн за десяток, что означает рост на 62%.

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Остальные популярные продукты также не остались стабильными. В частности, подсолнечное масло выросло с 58,8 до 80,6 грн/л, молоко — с 38,7 до 47,2 грн за литр (+21,8%), а масло сливочное — с 80,5 до 107,4 грн за 200 г.

Что подорожало меньше всего

Среди всех проанализированных Госстатом продуктов наименьший рост цен наблюдался на сало (+7,4%) и сахар (+8,2%). Также незначительно подорожали молочные смеси для детского питания — всего на 6,3%.

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