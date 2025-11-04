Зеленский подписал евроинтеграционный закон о контроле в агросекторе
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Выплатного агентства, которое будет контролировать программы поддержки в аграрном секторе.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины об организационных основах осуществления поддержки в аграрном секторе» на сайте Верховной Рады.
Что предусматривает документ
Документ предусматривает создание Выплатного агентства, которое будет администрировать, контролировать и мониторить все программы поддержки в аграрном секторе.
Агентство будет способствовать справедливому распределению помощи между всеми категориями сельхозпроизводителей, повысит доверие к системе государственной поддержки, а также позволит эффективно использовать как бюджетные ресурсы, так и международную помощь, которая поступает для восстановления и развития аграрной отрасли.
Кроме того, введение такого института отвечает европейским стандартам и является ключевым элементом гармонизации законодательства Украины с правом ЕС.
