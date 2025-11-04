0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал евроинтеграционный закон о контроле в агросекторе

Аграрный рынок
1
Зеленский подписал евроинтеграционный закон о контроле в агросекторе
Зеленский подписал евроинтеграционный закон о контроле в агросекторе
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Выплатного агентства, которое будет контролировать программы поддержки в аграрном секторе.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины об организационных основах осуществления поддержки в аграрном секторе» на сайте Верховной Рады.

Что предусматривает документ

Документ предусматривает создание Выплатного агентства, которое будет администрировать, контролировать и мониторить все программы поддержки в аграрном секторе.
Агентство будет способствовать справедливому распределению помощи между всеми категориями сельхозпроизводителей, повысит доверие к системе государственной поддержки, а также позволит эффективно использовать как бюджетные ресурсы, так и международную помощь, которая поступает для восстановления и развития аграрной отрасли.
Кроме того, введение такого института отвечает европейским стандартам и является ключевым элементом гармонизации законодательства Украины с правом ЕС.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems