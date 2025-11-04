Зеленский подписал евроинтеграционный закон о контроле в агросекторе Сегодня 09:12 — Аграрный рынок

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Выплатного агентства, которое будет контролировать программы поддержки в аграрном секторе.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины об организационных основах осуществления поддержки в аграрном секторе» на сайте Верховной Рады.

Что предусматривает документ

Документ предусматривает создание Выплатного агентства, которое будет администрировать, контролировать и мониторить все программы поддержки в аграрном секторе.

Агентство будет способствовать справедливому распределению помощи между всеми категориями сельхозпроизводителей, повысит доверие к системе государственной поддержки, а также позволит эффективно использовать как бюджетные ресурсы, так и международную помощь, которая поступает для восстановления и развития аграрной отрасли.

Кроме того, введение такого института отвечает европейским стандартам и является ключевым элементом гармонизации законодательства Украины с правом ЕС.

