Кабмин смягчил механизм блокировки налоговых накладных — Finance.ua

Кабмин смягчил механизм блокировки налоговых накладных

Казна и Политика
Кабинет Министров принял изменения, которые должны сократить вдвое количество налогоплательщиков, которые сталкиваются с блокированием налоговых накладных.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на заседании правительства.
«Это позволит вдвое уменьшить количество налогоплательщиков, сталкивающихся с блокировкой», — подчеркнула глава правительства.
Она отметила, что изменения предполагают безусловную регистрацию накладных для бизнеса в регионах с риском боевых действий. А также более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории» для малого и среднего бизнеса.
Как объяснила и. о. председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух, это решение позволит сократить количество субъектов хозяйствования, которые сталкиваются с блокировкой, установит более понятные и прозрачные правила и снизит бюрократию.
Среди ключевых изменений:
  • увеличение лимитов для безусловной регистрации налоговых накладных: объем поставок вырастет до 1 млн грн, на одного контрагента — до 100 тыс. грн. Также изменено условие в части количества плательщиков, на которых руководитель может занимать аналогичную должность (сейчас 3, планируется 5);
  • повышение порога для небольших сделок с 5 до 10 тыс. грн и увеличение лимита таких операций с 500 тыс. до 3 млн грн в месяц;
  • упрощение правил регистрации экспортных накладных для предприятий на территориях с угрозой боев, но где активных боев сейчас нет;
  • изменение условий для автоматической регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки:
  • усовершенствование механизма автоматического учета таблиц данных плательщика;
  • изменение критериев положительной налоговой истории: лимиты увеличены с 1 до 3 млн грн, а для одного контрагента со 100 до 500 тыс. грн;
  • новые условия рисковости операций по возврату товара от неплательщика НДС — срок увеличен с 30 до 90 дней.
Также вводятся дополнительные механизмы, чтобы избежать манипуляций с финотчетностью по остаточной стоимости основных средств.
«В начале года количество заблокированных накладных составило 0,76% от общего количества поданных. На сегодняшний день этот показатель уже снизили вдвое — до 0,39%. ГНС создала в каждом регионе консультационные центры. Это оперативные и качественные бизнес-консультации, как подавать таблицы данных, как исключить компанию из перечня рисковых, как разблокировать налоговую накладную», — отметила Карнаух.
По ее словам, фактически, если в начале года с блокировкой столкнулся каждый пятый предприниматель, то теперь — каждый восьмой.
«Принятые изменения, с одной стороны, позволяют эффективно бороться со схемами уклонения от налогов, а с другой — создают более комфортные условия для честного бизнеса», — добавила она.
