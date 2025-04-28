Налоговая хочет рекордно минимизировать заблокированные налоговые накладные — Finance.ua

Налоговая хочет рекордно минимизировать заблокированные налоговые накладные
Государственная налоговая служба уменьшила количество заблокированных налоговых накладных, сейчас это составляет 0,37%.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в интервью ЭП.
«Я вижу, как можно уменьшить долю заблокированных накладных до 0,2%. Мы подали предложения Минфину, совместно работали и разработали предложения к постановлению, которое регулирует работу СМКОР (система мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков — ЭП).
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В частности, предлагаем увеличить количество критериев для безусловной регистрации накладных. Надеюсь, Кабмин эти изменения поддержит", — рассказал Кравченко.
По его словам, 2024 год налоговая закончила с неплохим показателем по заблокированным налоговым накладным — 0,76%.
«Мы уменьшили этот показатель в два-три раза. СМКОР работает автоматически и не видит причинно-следственных связей. Вместе с Минфином работаем над тем, чтобы его усовершенствовать», — подчеркнул Кравченко.
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Он отметил, что ГНС приняла от производителей товаров и услуг уточняющие таблицы данных для безусловной регистрации налоговых накладных. Раньше компаниям приходилось предоставлять обширный перечень дополнительных документов. ГНС его существенно сократила.
«Раньше говорили: если мы не будем слишком много блокировать налоговые накладные, то это негативно скажется на выполнении плана по сбору налогов. Но я и ГНС своей работой доказали обратное.
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Мы уменьшаем блокировку. Мы вывели из риска 11,4 тысячи субъектов. Тем, кто хочет работать по закону, мы даем «дорожную карту» шагов, которые необходимо сделать для вывода из рисковых", — сказал Кравченко.
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