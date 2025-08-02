У Украины есть заверения о финпомощи на 2026−2027 годы: сумма — Finance.ua

У Украины есть заверения о финпомощи на 2026−2027 годы: сумма Сегодня 06:56 — Казна и Политика

У Украины есть заверения о финпомощи на 2026−2027 годы: сумма

У Украины уже есть заверения на 2026−2027 годы на 37,4 млрд долларов финансовой помощи от партнеров.

Об этом шла речь во время встречи министра финансов Сергея Марченко с Временно поверенной по делам Великобритании в Украине Шарлоттой Сюрен.

Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в Украине, потребности бюджетной поддержки на 2026−2027 годы, реформы, а также дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ.

Участники встречи обсудили потенциальную возможность конфискации всех замороженных суверенных российских активов в будущем.

Сегодня Великобритания является одним из лидеров финансовой поддержки Украины. С февраля 2022 года размер прямой бюджетной помощи составляет 3 млрд долларов.

Марченко отметил, что благодаря совместным усилиям правительства Украины и международных партнеров бюджетные нужды во внешнем финансировании на текущий год — 39,3 млрд долларов — полностью обеспечены. Правительство сейчас работает с партнерами по получению заверений по обеспечению финансирования на следующие годы. Так, у Украины уже есть заверения на 2026−2027 годы на 37,4 млрд долларов финансовой помощи.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество Украины с МВФ. По итогам успешных восьми пересмотров Программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF) в госбюджет уже удалось привлечь 10,6 млрд долларов финансовой помощи.

uaprom По материалам:

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