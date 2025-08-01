Бизнес сдержанно улучшил оценки в годовом измерении (инфографика) — Finance.ua

Бизнес сдержанно улучшил оценки в годовом измерении (инфографика) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Бизнес сдержанно улучшил оценки в годовом измерении (инфографика)

Бизнес сдержанно оценил свою деловую активность, однако улучшил оценки в годовом исчислении.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), пишет НБУ

В июле 2025 года ИОДА составил 48.3 по сравнению с 50.0 в июне 2025 года, но был выше уровня в июле 2024 года (44.4).

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На ожидания предприятий отрицательно повлияли:

существенные потери от усиления обстрелов критической инфраструктуры;

рост расходов на сырье, оплату труда и топливо;

дефицит квалифицированных кадров;

инфляционные процессы.

В то же время, положительными факторами оставались:

стабильная ситуация в энергетике,

оживленный потребительский спрос,

сезонность.

Предприятия торговли сохранили наиболее положительные оценки результатов своей текущей деятельности благодаря достаточному предложению товаров и бодрым потребительским настроениям: секторальный индекс в июле составил 51.2 (в июне — 52.0, в июле 2024 — 44.7).

Предприятия строительства также оптимистично оценили свои текущие экономические результаты благодаря постоянному внутреннему спросу и сезонному фактору: секторальный индекс — 50.6 (в июне — 50.4, в июле 2024 — 49.6).

Предприятия промышленности были сдержанными в оценках, учитывая высокие риски безопасности и удорожание производственных затрат: секторальный индекс — 48.6 (в июне — 50.4, в июле 2024 — 45.8).

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Предприятия сферы услуг второй раз подряд хуже всего оценили результаты своей деятельности, учитывая удорожание логистических затрат и дефицит квалифицированных кадров: секторальный индекс — 45.8 (в июне — 48.3, в июле 2024 — 42.5).

Большинство респондентов ожидали роста как закупочных цен, цен на сырье и материалы, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги. Ситуация с занятостью остается сложной. Бизнес во всех секторах ожидает уменьшения общей численности работников, наиболее существенно — в сфере услуг.

Большинство малых и средних предприятий в Украине нуждаются в финансировании. Однако получить доступ к средствам мешают высокие ставки, требования к залогу и сложные условия.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Ukrsibbank BNP Paribas Group совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией.

59% выразили заинтересованность в долгосрочном финансировании уже сейчас. 40% опрошенных компаний нуждаются в краткосрочных средствах.

Лишь небольшая доля предпринимателей (19% для долгосрочного и 5% для краткосрочного) отмечают, что потребуется дополнительное финансирование после завершения войны.

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