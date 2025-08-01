Бизнес сдержанно улучшил оценки в годовом измерении (инфографика) — Finance.ua
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Бизнес сдержанно улучшил оценки в годовом измерении (инфографика)

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Бизнес сдержанно улучшил оценки в годовом измерении (инфографика)
Бизнес сдержанно улучшил оценки в годовом измерении (инфографика)
Бизнес сдержанно оценил свою деловую активность, однако улучшил оценки в годовом исчислении.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), пишет НБУ.
В июле 2025 года ИОДА составил 48.3 по сравнению с 50.0 в июне 2025 года, но был выше уровня в июле 2024 года (44.4).
Бизнес сдержанно улучшил оценки в годовом измерении (инфографика)
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На ожидания предприятий отрицательно повлияли:
  • существенные потери от усиления обстрелов критической инфраструктуры;
  • рост расходов на сырье, оплату труда и топливо;
  • дефицит квалифицированных кадров;
  • инфляционные процессы.
  • В то же время, положительными факторами оставались:
  • стабильная ситуация в энергетике,
  • оживленный потребительский спрос,
  • сезонность.
Предприятия торговли сохранили наиболее положительные оценки результатов своей текущей деятельности благодаря достаточному предложению товаров и бодрым потребительским настроениям: секторальный индекс в июле составил 51.2 (в июне — 52.0, в июле 2024 — 44.7).
Предприятия строительства также оптимистично оценили свои текущие экономические результаты благодаря постоянному внутреннему спросу и сезонному фактору: секторальный индекс — 50.6 (в июне — 50.4, в июле 2024 — 49.6).
Предприятия промышленности были сдержанными в оценках, учитывая высокие риски безопасности и удорожание производственных затрат: секторальный индекс — 48.6 (в июне — 50.4, в июле 2024 — 45.8).
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Предприятия сферы услуг второй раз подряд хуже всего оценили результаты своей деятельности, учитывая удорожание логистических затрат и дефицит квалифицированных кадров: секторальный индекс — 45.8 (в июне — 48.3, в июле 2024 — 42.5).
Большинство респондентов ожидали роста как закупочных цен, цен на сырье и материалы, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги. Ситуация с занятостью остается сложной. Бизнес во всех секторах ожидает уменьшения общей численности работников, наиболее существенно — в сфере услуг.
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Большинство малых и средних предприятий в Украине нуждаются в финансировании. Однако получить доступ к средствам мешают высокие ставки, требования к залогу и сложные условия.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Ukrsibbank BNP Paribas Group совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией.
59% выразили заинтересованность в долгосрочном финансировании уже сейчас. 40% опрошенных компаний нуждаются в краткосрочных средствах.
Лишь небольшая доля предпринимателей (19% для долгосрочного и 5% для краткосрочного) отмечают, что потребуется дополнительное финансирование после завершения войны.
По материалам:
Finance.ua
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