Большинство украинских бизнесов нуждаются в кредитах, но не могут их получить — Finance.ua
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Большинство украинских бизнесов нуждаются в кредитах, но не могут их получить

Кредит&Депозит
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Большинство украинских бизнесов нуждаются в кредитах, но не могут их получить
Большинство украинских бизнесов нуждаются в кредитах, но не могут их получить
Большинство малых и средних предприятий в Украине нуждаются в финансировании. Однако получить доступ к средствам мешают высокие ставки, требования к залогу и сложные условия.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Ukrsibbank BNP Paribas Group совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией.

Потребности в финансировании

59% выразили заинтересованность в долгосрочном финансировании уже сейчас. 40% опрошенных компаний нуждаются в краткосрочных средствах.
Лишь небольшая доля предпринимателей (19% для долгосрочного и 5% для краткосрочного) отмечают, что потребуется дополнительное финансирование после завершения войны.
9% опрошенных не нуждаются в дополнительных ресурсах вовсе.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua

Почему получить кредит сложно

38% респондентов считают, что получить кредит сейчас сложно, а еще 14% считают кредитование полностью недоступным. Только 6% опрошенных отметили многочисленные возможности и предложения от банков.
Основные причины такого ограниченного доступа:
  • высокие процентные ставки, на которые указали 67% респондентов;
  • требование залога, являющегося барьером для 43% предпринимателей;
  • усложненные процедуры оформления — 31%;
  • отсутствие необходимых финансовых продуктов — 26%;
  • недостаточная осведомленность (13%) предпринимателей о доступных возможностях;
  • недостаточные объемы финансовых продуктов (15%);
  • слабая кредитная история (16%).
Среди других распространенных ограничений, на которые указали респонденты — отказ в финансировании предпринимателям постарше, а также тем, кто ведет деятельность на прифронтовых территориях.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
При выборе банковских продуктов большинство предпринимателей (83%) интересуют кредиты без залога. В то же время, когда речь заходит о готовности предоставлять обеспечение, только 18% готовы безусловно это сделать. Большинство (52%) готово предоставлять залог частично, а 30% вообще отказываются.
Несмотря на заявленную потребность в финансировании, 44% предприятий не пользуются конкретными кредитными программами. Среди тех, кто их использует, наиболее популярны кредиты на оборотные средства (25%) и государственная программа «5−7-9%» (21%). Беззалоговый овердрафт (17%) и карточные кредитные лимиты (16%) пользуются также спросом. Другие виды кредитов, например на оборудование, авто или коммерческую недвижимость, менее распространены.

Суммы привлеченных средств

Относительно объемов привлеченного финансирования более трети бизнесов (38%) вообще не привлекают внешние средства. Среди тех, кто привлекает, преобладают относительно небольшие суммы:
  • 26% привлекают $10−50 тысяч в год;
  • 18% - до $10 тысяч;
  • 6% предпринимателей привлекают более $100 тысяч.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
Среди текущих финансовых продуктов, используемых предпринимателями, лидирует кредитование — им пользуются 54% респондентов, 32% получали гранты. Другие финансовые инструменты, такие как лизинг (7%), банковские (10%) и тендерные гарантии (7%), аккредитивы (5%) и инкассо (2%) используются значительно реже.

Что может упростить доступ к финансированию

Упростить доступ к финансированию, по мнению предпринимателей, могло бы снижение процентных ставок (74% респондентов), отказ от требования залога (60%), упрощение процедуры подачи документов (57%), а также индивидуальные предложения (50%).
В текущем году бизнес больше всего заинтересован в таких кредитных программах:
  • кредит на оборотные средства — 43%;
  • программы международных институтов (ЕБРР, ЕИБ и т. п.) — 33%;
  • государственная программа «5−7-9%» — 31%;
  • беззалоговый овердрафт — 26%;
  • кредит на приобретение оборудования — 20%.
Важно отметить, что 24% предпринимателей не планируют привлекать кредитование в 2025 году.
По материалам:
Finance.ua
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