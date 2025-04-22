ГНСУ предупреждает об ограничении выезда через пункт пропуска «Шегини» — Finance.ua
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ГНСУ предупреждает об ограничении выезда через пункт пропуска «Шегини»

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По сообщению Госпогранслужбы, с 10:00 22 апреля в пункте пропуска «Шегини» стартуют ремонтные работы — одна из полос на выезд не будет работать, что может вызвать очереди.
Об этом пишет ГНСУ.
С 22 апреля 2025 года с 10:00 в ПП «Шегини» начнутся ремонтно-реконструкционные работы. Поэтому будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств. В частности, одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей.
Пограничники призывают граждан на этот период заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей загруженностью — в частности, Рава-Русская, Грушев, Угринов, Смильница или Нижанковичи.
Сообщается, что ремонтные работы ориентировочно продлятся до 10 мая.
По материалам:
Економічна Правда
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