С сегодняшнего дня снова действуют максимальные штрафы за РРО — Finance.ua

С сегодняшнего дня снова действуют максимальные штрафы за РРО Сегодня 16:24 — Казна и Политика

С сегодняшнего дня снова действуют максимальные штрафы за РРО

Как напоминает Государственная налоговая служба, с сегодняшнего дня завершился переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО.

Напомним, что в 2023 году после восстановления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям. Речь шла о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины № 265/95-ВР.

Эти смягчения утратят силу и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:

— 100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

— 150% - стоимости при каждом последующем нарушении.

ГНС призывает хозяйствующих субъектов обеспечить соблюдение установленных правил расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг. В частности:

— использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книги;

— производить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;

— выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (d бумажной или электронной форме).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.