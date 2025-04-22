Кабмин одобрил законопроект о передаче ГНС информации о банковских счетах граждан (законопроект) — Finance.ua

Кабмин одобрил законопроект о передаче ГНС информации о банковских счетах граждан (законопроект) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Кабмин одобрил законопроект о передаче ГНС информации о банковских счетах граждан (законопроект)

Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Она будет получать информацию от банков. Таким образом, фактически налоговики получат доступ к банковской тайне.

Будет создан реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, администрировать который будет Налоговая служба, а банки, эмитенты электронных денег обяжут направлять в Налоговую информацию об открытии, закрытии счетов или электронных кошельков.

Соответствующий законопроект «об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» согласовал Кабмин.

В ближайшее время его зарегистрируют в Верховной Раде.

Как сообщил Кабмин, законопроектом предлагается, в частности:

создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, а также вносимых в него сведений, перечня субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и ​​индивидуальных банковских сейфах физических лиц;

установление обязанности для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС сообщения об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа;

создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, сведений, вносимых в него, перечня лиц, которые будут направлять в ГНС информацию о конечных бенефициарных владельцах трастов или других подобных правовых бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований;

введение понятия обличителя и утверждение его правового статуса, предоставление права на безвозмездную вторичную юридическую помощь обличителям, в связи с сообщением ими информации о нарушениях, а также других прав и гарантий защиты обличителей, а также установление запрета на раскрытие информации об обличителе, его близких людей;

усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усовершенствование применения режима санкций за неподачу, несвоевременную подачу, предоставление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица;

расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга доверительными владельцами траста или другого подобного правового образования, которые являются резидентами Украины, а также определение, что государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия таким субъектам осуществляется Минюстом;

установление необходимости утверждения высшим органом управления субъекта первичного финансового мониторинга правил финансового мониторинга, программ проведения первичного финансового мониторинга и других внутренних документов по финансовому мониторингу;

внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, отвечающих требованиям стандартов FATF и Директивам ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

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borgexpert По материалам:

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