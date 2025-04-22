Кабмин одобрил законопроект о передаче ГНС информации о банковских счетах граждан (законопроект) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин одобрил законопроект о передаче ГНС информации о банковских счетах граждан (законопроект)

Казна и Политика
225
Кабмин одобрил законопроект о передаче ГНС информации о банковских счетах граждан (законопроект)
Кабмин одобрил законопроект о передаче ГНС информации о банковских счетах граждан (законопроект)
Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Она будет получать информацию от банков. Таким образом, фактически налоговики получат доступ к банковской тайне.
Будет создан реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, администрировать который будет Налоговая служба, а банки, эмитенты электронных денег обяжут направлять в Налоговую информацию об открытии, закрытии счетов или электронных кошельков.
Соответствующий законопроект «об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» согласовал Кабмин.
В ближайшее время его зарегистрируют в Верховной Раде.
Как сообщил Кабмин, законопроектом предлагается, в частности:
  • создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, а также вносимых в него сведений, перечня субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и ​​индивидуальных банковских сейфах физических лиц;
  • установление обязанности для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС сообщения об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа;
  • создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, сведений, вносимых в него, перечня лиц, которые будут направлять в ГНС информацию о конечных бенефициарных владельцах трастов или других подобных правовых бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований;
  • введение понятия обличителя и утверждение его правового статуса, предоставление права на безвозмездную вторичную юридическую помощь обличителям, в связи с сообщением ими информации о нарушениях, а также других прав и гарантий защиты обличителей, а также установление запрета на раскрытие информации об обличителе, его близких людей;
  • усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усовершенствование применения режима санкций за неподачу, несвоевременную подачу, предоставление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица;
  • расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга доверительными владельцами траста или другого подобного правового образования, которые являются резидентами Украины, а также определение, что государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия таким субъектам осуществляется Минюстом;
  • установление необходимости утверждения высшим органом управления субъекта первичного финансового мониторинга правил финансового мониторинга, программ проведения первичного финансового мониторинга и других внутренних документов по финансовому мониторингу;
  • внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, отвечающих требованиям стандартов FATF и Директивам ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.
Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua

Депозиты в банках

По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems