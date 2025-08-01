Один из самых низких результатов за первое полугодие: сколько принес IT-экспорт в июне — Finance.ua

Один из самых низких результатов за первое полугодие: сколько принес IT-экспорт в июне Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Один из самых низких результатов за первое полугодие: сколько принес IT-экспорт в июне

В июне 2025 года украинские ІТ-компании экспортировали услуг на 526 миллионов долларов. Это на 3,5% меньше, чем в мае и означает уменьшение валютных поступлений на 19 миллионов долларов. В то же время, по сравнению с июнем 2024 года объем экспорта вырос на 2,7% или 14 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, сообщает Львовский ІТ Кластер.

Отмечается, что во втором квартале 2025 года (апрель-июнь) ІТ-отрасль принесла 1,64 миллиарда долларов, что на 23 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это рост на 1,4%. По сравнению с первым кварталом текущего года экспортная выручка выросла на 70 миллионов долларов или на 4,5%.

Общий экспорт всех услуг Украины в первом полугодии 2025 года составил $7,62 миллиарда. Это на 10,9% меньше, чем в аналогичный период в 2024 году.

Совокупная экспортная выручка ІТ-услуг в первом полугодии текущего года составила 3,2 миллиарда долларов. Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $3 миллиона. Доля компьютерных услуг в структуре экспорта всех услуг Украины за первые 6 месяцев этого года составила 42,1%.

Основные страны-заказчики

Наибольшие поступления за экспорт ІТ-услуг в первом полугодии 2025 г. поступили из десяти стран:

США;

Великобритания;

Мальта;

Кипр;

Израиль;

Швейцария;

Германия;

Эстония;

Польша;

ОАЭ.

В целом эти 10 стран обеспечили $2,57 миллиардов, или же 80,1% объемов экспортной выручки за IT-услуги в первом полугодии 2025 года.

5 стран, в которых больше всего повысился объем экспорта ІТ-услуг по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

Финляндия + 49,8% ($4,4 млн);

Латвия + 44,3% ($2,1 млн);

Люксембург + 35,4% ($1,9 млн);

Гонконг + 33,0% ($6,7 млн);

Кипр +31,1% ($54,9 млн).

5 стран, в которых больше всего сократился объем экспорта ІТ-услуг по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

Австрия — 44,0% ($10 млн);

Грузия — 29,9% ($1,5 млн);

Швеция — 18,9% ($6,5 млн);

Австралия — 18,2% ($1,7 млн);

Казахстан — 18,1% ($1,3 млн).

Как рассказала руководитель департамента исследований Львовского ІТ Кластера Ярина Возняк, в условиях ограниченных бюджетов понимание рынка вознаграждений становится критически важным для формирования эффективных бюджетных политик. осторожное, восстановление в вознаграждениях. По данным отчета IT Research за каждые полгода: Salary Report, общая медиана ставок за последние 6 месяцев вернулась к уровню 2023 года и составила $2 724. Это может свидетельствовать о постепенном, хотя и осторожном, восстановлении в вознаграждениях.

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Напомним, по данным YouControl. Market, первая половина 2025 года для ІТ-ФЛП в Украине ознаменовалась резким скачком количества закрытых бизнесов. За первые три месяца 2025 года свою деятельность прекратили 16,7 тыс. ІТ-ФЛП.

Несмотря на сложное начало года, в январе-июне 2025 года в Украине зарегистрировано 18,5 тыс. новых ІТ-ФЛП — это всего на 4,8% меньше, чем в первом полугодии 2024-го. То есть ІТ-сектор все еще остается привлекательным для специалистов из-за высоких доходов, возможности дистанционной работы и выхода на глобальные рынки.

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