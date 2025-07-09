Рынок ІТ-вакансий: каких специалистов чаще всего ищут и сколько платят — Finance.ua

Рынок ІТ-вакансий: каких специалистов чаще всего ищут и сколько платят
Во втором квартале 2025 года среднее количество вакансий на Djinni выросло до 8150. Это самый высокий показатель за последние полтора года. В июне, по будням, их количество доходило до 9000.
Об этом свидетельствует квартальный отчет Djinni.
В первом квартале было 7700 вакансий, а год назад — 7200. То есть за год количество предложений выросло на 13%.
В течение 2024 года количество кандидатов в поиске уменьшалось с 90 тысяч в январе до 79 тысяч в декабре.
В 2025 году ситуация стала постепенно меняться. Так, во втором квартале кандидатов стало на 2% больше, чем в начале года (83 600). Однако это все еще меньше, чем в прошлом году.
Во втором квартале 2025 года на Djinni опубликовали почти 27 тысяч вакансий — всего на полтора процента больше, чем в предыдущем квартале, но почти на 10% больше, чем год назад.
Вакансий для кандидатов без опыта опубликовали на 8% больше, чем в прошлом квартале, в то время как вакансий для senior кандидатов — наоборот, на 6% меньше. Количество кандидатов с опытом 5+лет в поиске наоборот растет, хотя и более скромными темпами. Сейчас их на 30% больше, чем два года назад.
На каких специалистов самый большой спрос
По сравнению с прошлым кварталом больше всего возросло количество вакансий для эйчаров и рекрутеров, а также для девопсов и дата специалистов. Для разработчиков, наоборот, снизилась.
Маркетинг остается самой большой категорией по количеству вакансий: почти 16% опубликованных позиций касаются маркетинга. Категория Fullstack продолжает расти и в этом квартале поднялась на второе место (5.2%), несколько потеснив сейлзы (5.16%).
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Фронтенд остается на четвертом месте, но доля его несколько уменьшилась (4.4% против 4.6% в прошлом квартале). Последние несколько месяцев снижается доля вакансий QA Automation.
Дизайнеров без опыта в онлайне сейчас больше, чем тестировщиков. Далее следует Python, но их количество тоже снизилось. А вот дата-аналитики впервые вошли в топ-5, сейчас их в поиске вдвое больше, чем в 2023 году. Хотя это все еще втрое меньше, чем фронтендеров.
Медианные зарплаты
Во втором квартале половину кандидатов с опытом 7+ лет нанимали на $4500.
Медианная зарплата для опыта 5−6 лет — $4000 (растет второй квартал подряд), 3−4 года — $2500. Кандидаты с опытом два года ожидают $1300 (ранее было $1200, а до этого $1500).
Разница между годом опыта или его отсутствием в зарплатных ожиданиях почти не ощущается — это $500−600 чистыми в месяц.
По другим категориям заметен рост в зарплатах аналитических специальностей middle уровня: медианная зарплата в них сейчас $3000, в прошлом году была 2400. Также почти на всех уровнях выросли зарплаты менеджеров, а у маркетологов, наоборот, снизились.
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