Зарплаты украинских разработчиков в Украине и за рубежом (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты украинских разработчиков в Украине и за рубежом (инфографика) Сегодня 13:02 — Личные финансы

Зарплаты украинских разработчиков в Украине и за рубежом (инфографика)

За последние полгода тенденция к снижению зарплат сохранилась только у разработчиков уровня Middle ($50 против декабря 2024 года). Зарплаты опытных разработчиков уровня Senior и выше имеют тенденцию к росту. Исключение — Tech Leads, у которых медианная зарплата несколько снизилась ($50 за полгода). Падение зарплат джуниор-разработчиков остановилось — медиана вернулась на уровень лета 2024 года (+30 долларов за полгода).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou. Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

Медианные зарплаты

Инфографика: Dou

По квартилям

У опытных разработчиков растет не только медиана, но и третий квартиль, то есть зарплаты самых оплачиваемых специалистов. Наиболее активно рос третий квартиль у Senior: +$500 за полгода. Положительная динамика в третьем квартиле также у Team Leads (+$175) и Tech Leads (+$150).

Инфографика: Dou

По опыту работы

За последние полгода просели зарплаты разработчиков, пришедших в ІТ 2−6 лет назад. Это одна из самых многочисленных групп специалистов — они составляют 43% всех разработчиков. Выросли медианные зарплаты разработчиков с опытом 8−14 лет. У работающих в ІТ 15 и более лет зарплаты стабильные.

Начинающие с опытом до года по-прежнему могут рассчитывать на $400−600.

Инфографика: Dou

По городам

Зарплаты разработчиков в Киеве и Львове остаются самыми высокими. Разницы между городами практически нет: медианная зарплата джуниора $1000, мидла — $2500, сеньора — $5000, лидов — $5700. В Одессе похожие зарплаты у джунов и мидлов, но несколько ниже у сеньоров ($4500).

Далее по уровню зарплат — Винница, Днепр и Ивано-Франковск. Медианные зарплаты джуниоров в этих городах $850−900, мидлов — $2400−2475, сеньоров — $4500.

Медианная зарплата разработчиков в Харькове достаточно высокая ($3000) благодаря большой доле работающих в городе лидов. Однако зарплаты джунов ($775), мидлов ($2010) и сеньоров ($4400) здесь ниже, чем в других крупных городах.

Инфографика: Dou

По специализациям

Back-end и Mobile по-прежнему специализации с высокими медианными зарплатами. Однако самые высокие зарплаты джунов сейчас у Back-end и Full Stack специалистов.

За последние полгода на $200−300 выросли медианные зарплаты сеньоров большинства направлений. Исключение — Front-end разработка, где ничего не изменилось. У Back-end и Full Stack на $100 выросла медианная зарплата джуниоров.

После зимнего падения восстановились зарплаты Mobile-разработчиков уровня Lead/Staff/Principal и выше ($500).

По языкам программирования

TypeScript. Зарплаты сеньоров остановили снижение и остаются на уровне декабря 2024 года. Зарплаты мидлов несколько снизились ($100). Зарплаты джунов практически без изменений.

JavaScript. Зарплаты сеньоров и мидлов снова падают (-$225 и -$175 за полгода). Зарплаты джунов восстановились до уровня лета 2024 года.

C#/.NET. Падение зарплат, начавшееся в 2022−23 годах, остановилось. За полгода медианные зарплаты выросли у специалистов всех уровней: +$250 у сеньоров, +$100 у мидлов, +$45 у джуниоров.

Java. Зарплаты сеньоров продолжили расти (+100 долларов против декабря 2024 года). Зарплаты мидлов снижаются с декабря 2023 года — $50 за последние полгода. Зарплаты джунов стабильные.

PHP. Зарплаты сеньоров практически восстановились после падения, которое длилось последние два года: +$325. У мидлов продолжается нисходящий тренд: $200 за полгода. В зарплатах джунов появилась положительная тенденция: $100 с декабря.

Python. Появившийся в декабре 2024 года тренд на рост зарплат сеньоров продолжился и в первом полугодии 2025 года: +$175 за полгода. У мидлов тоже положительные тенденции: $100 за полгода. Зарплаты джуниоров стабильные.

Kotlin. Зарплаты сеньоров выросли на $165 за полгода, однако не достигли максимума, который был два года назад. Зарплаты мидлов продолжают снижаться ($103). Зарплаты джунов несколько восстановились после падения во второй половине 2024 года, однако остаются одними из самых низких среди всех языков программирования.

C++. Зарплаты сеньоров имеют нисходящий тренд (-$200 за полгода). Зарплаты мидлов остаются стабильными после декабрьского падения. Медианная зарплата джунов резко возросла (+315 долларов), однако это может быть случайным колебанием.

Swift. Зарплаты Swift-разработчиков всех уровней выросли за последние полгода: $175 у сеньоров, $400 у мидлов и $50 у джунов.

Ruby/Rails. Зарплаты сеньоров выросли на $100 за последние полгода. Зарплаты мидлов продолжают снижаться: $125. Анкет от джунов недостаточно для надежного анализа (6 анкет).

Go. Зарплаты сеньоров, которые пишут на Go, хоть и остаются одними из самых высоких в Украине, однако имеют тенденцию к снижению: $100 за полгода и $488 за год. Зарплаты мидлов несколько восстановились после падения во второй половине 2024-го: $73 за полгода. Анкет от джунов недостаточно для надежного анализа (8 анкет).

Медианные зарплаты по странам

«Чистые» (после уплаты налогов) медианные зарплаты украинских разработчиков, которые сейчас за границей, выросли за последние полгода. Положительная динамика у специалистов всех уровней: +$205 у джунов, +$150 у мидлов, +$200 у сеньоров и +$500 у специалистов Lead/Staff/Principal и выше.

В Украине положительная динамика только у сеньоров (+200 долларов за полгода), у специалистов других тайтлов — без изменений.

Инфографика: Dou

Самые «чистые» медианные зарплаты у украинских разработчиков, которые сейчас живут и работают в США, Великобритании и Испании. Более 30% переехавших в эти страны имеют тайтл Lead/Staff/Principal и выше.

Самые низкие — в Германии, Чехии, Румынии и Болгарии. Частично это объясняется большей частью переехавших в эти страны джуниоров и мидлов. Однако медианные зарплаты разработчиков уровня Senior здесь тоже ниже, чем в других странах.

Инфографика: Dou

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