ТОП-5 самых востребованных направлений в ІТ по количеству предложений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 самых востребованных направлений в ІТ по количеству предложений

Личные финансы
1
ТОП-5 самых востребованных направлений в ІТ по количеству предложений
ТОП-5 самых востребованных направлений в ІТ по количеству предложений
В мае 2025 года рекрутеры направили 83,3 тыс. предложений по трудоустройству в ІТ. Это на 30% больше, чем в мае прошлого года. В частности, 38,4 тыс. кандидатов получили предложения, что стало самым высоким показателем за последний год.
Об этом свидетельствуют данные Djini.

Самые популярные направления

По данным исследования, лидерство по количеству вакансий и предложений принадлежит маркетингу — 13,3% от общего количества.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

На втором месте JavaScript (6.88%), далее следует Python (5.62%).
Третью и четвертую строчку занимают PHP (5.22%) и DevOps (4.90%) соответственно.
Технические категории, где кандидаты получают больше всего предложений каждый:
  • Data Science — 3.03;
  • Data Engineer — 3.02;
  • DevOps — 3;
  • Golang — 2.95;
  • Python — 2.83.
Хотя рекордсмены здесь до сих пор Lead Generation с 4.64 предложений на кандидата. А среднее количество предложений на кандидата — 2.17 (среди получавших предложения).
Напомним, в мае 2025 года компании опубликовали на DOU на 95 вакансий меньше, чем в апреле — 6213. Однако это на 1100 вакансий больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Крупнейшими компаниями по количеству опубликованных вакансий в мае являются Genesis (133), N-iX (77) и PIN-UP Global (70).
По результатам опроса, 15% специалистов имеют онколы — это когда работник должен быть на связи вне основного рабочего времени, чтобы быстро реагировать на проблемы с системой или сервисом.
Чаще всего — это SRE. Среди них о дежурствах сообщили 67%. Также в списке лидеров сисадмины (49%), DBA (43%), техподдержка (36%), DevOps (30%) и специалисты по безопасности (29%).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems