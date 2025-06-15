ТОП-5 самых востребованных направлений в ІТ по количеству предложений — Finance.ua

ТОП-5 самых востребованных направлений в ІТ по количеству предложений Сегодня 16:12 — Личные финансы

ТОП-5 самых востребованных направлений в ІТ по количеству предложений

В мае 2025 года рекрутеры направили 83,3 тыс. предложений по трудоустройству в ІТ. Это на 30% больше, чем в мае прошлого года. В частности, 38,4 тыс. кандидатов получили предложения, что стало самым высоким показателем за последний год.

Об этом свидетельствуют данные Djini.

Самые популярные направления

По данным исследования, лидерство по количеству вакансий и предложений принадлежит маркетингу — 13,3% от общего количества.

На втором месте JavaScript (6.88%), далее следует Python (5.62%).

Третью и четвертую строчку занимают PHP (5.22%) и DevOps (4.90%) соответственно.

Технические категории, где кандидаты получают больше всего предложений каждый:

Data Science — 3.03;

Data Engineer — 3.02;

DevOps — 3;

Golang — 2.95;

Python — 2.83.

Хотя рекордсмены здесь до сих пор Lead Generation с 4.64 предложений на кандидата. А среднее количество предложений на кандидата — 2.17 (среди получавших предложения).

Напомним, в мае 2025 года компании опубликовали на DOU на 95 вакансий меньше, чем в апреле — 6213. Однако это на 1100 вакансий больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшими компаниями по количеству опубликованных вакансий в мае являются Genesis (133), N-iX (77) и PIN-UP Global (70).

По результатам опроса, 15% специалистов имеют онколы — это когда работник должен быть на связи вне основного рабочего времени, чтобы быстро реагировать на проблемы с системой или сервисом.

Чаще всего — это SRE. Среди них о дежурствах сообщили 67%. Также в списке лидеров сисадмины (49%), DBA (43%), техподдержка (36%), DevOps (30%) и специалисты по безопасности (29%).

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