Какова ситуация с бронированием в ІТ — опыт компаний Сегодня 17:03 — Личные финансы

Какова ситуация с бронированием в ІТ — опыт компаний, www.freepik.com

В Украине уже более полугода действует обновленная система бронирования военнообязанных. Согласно новым правилам, компании могут бронировать больше работников, если среди их сотрудников мобилизованы после 18 мая 2024 года.

Журналисты DOU пообщались с крупными украинскими ІТ-компаниями о том, как это повлияло на процесс бронирования, сколько специалистов имеют бронь и сколько уже служат в армии.

Что изменилось в правилах бронирования

28 февраля 2025 года Кабмин внес изменения в порядок бронирования. Теперь при определении квоты учитывается не только количество военнообязанных, но и те, кто уже мобилизован после 18 мая 2024 года. Это позволяет увеличить число специалистов, которых можно забронировать.

Хотя постановление вступило в силу 5 марта, по данным Минцифры, эта опция стала доступна только в конце мая . В то же время, сама квота для критически важных предприятий осталась неизменной — 50%.

Ранее, если у компании было 80 военнообязанных, можно было забронировать не более 40. Теперь, если 20 из них мобилизовались после 18 мая, общее количество для расчета растет до 100. Это значит, что забронировать можно 50.

Если мобилизованные не учтены автоматически, компании следует обратиться в ТЦК и СП. Кроме того, сотрудника можно забронировать только в одной компании.

Что говорят ІТ-компании

EPAM. У компании более 9500 работников. Точное количество забронированных не называют, но отмечают, что их стало больше в пределах 50% квоты. 500 работников служат, 80 — демобилизовались, 60 из них уже вернулись к работе.

Maklai Из 150 специалистов бронирования 19. Один работник сейчас в армии, еще один ветеран. Компания отмечает, что процесс подачи через «Дію» стал более удобным: теперь не отклоняют всю заявку через одного работника.

SoftServe. Компания не назвала точное количество забронированных, но отметила, что их несколько сотен из 7200 работников. 403 специалиста сейчас служат, 129 из них мобилизованы за последний год. Еще 60 уже вернулись.

Intellias. В компании работает 2200 человек, из них 25% имеют бронь. Только за последнюю неделю забронировали 6 специалистов. Сейчас в армии 97 человек, 12 из них мобилизованы менее года назад.

Sombra. В команде 300 специалистов. Подали заявки на бронирование двух работников и в общей сложности забронированы 30 человек. 11 работников служат, из них 6 на протяжении последнего года. Компания указывает на технические проблемы с системой бронирования и добавляет, что не все сотрудники охотно устанавливают приложение «Резерв+».

Ciklum. Из 2000 работников бронь есть у 39. В армии — 99, 40 из них мобилизовались менее года тому назад. Компания не ожидает значительных изменений в ближайшее время.

Sigma Software. Бронь есть у 95 работников, четверо из них новые за последнюю неделю. В армии 46 человек. Компания не ощутила существенных изменений в процессе.

Напомним, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие бронь от мобилизации, могут выезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск. Если структура, в которой работает забронированное лицо, подала в пограничную службу информацию о том, что пересечение границы разрешено только в случае командировки, выезжать за границу в отпуск запрещено.

«Если мужчина не относится к категориям, которым запрещен выезд в отпуск, и в документах указано, что его организация разрешает выезд именно для отдыха, — такое пересечение границы возможно», — пояснили в ГНСУ.

Также группа народных депутатов зарегистрировала законопроект № 13335. Документ позволяет временно брать на работу и бронировать на 45 дней мужчин, нарушивших правила мобилизации. За это время работник должен привести свои документы в соответствие с законодательством. Если он этого не сделает, работодатель будет иметь право уволить его.

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