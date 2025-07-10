Треть ІТ-специалистов может уехать из Украины после завершения войны — исследование — Finance.ua
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Треть ІТ-специалистов может уехать из Украины после завершения войны — исследование

Личные финансы
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Треть ІТ-специалистов может уехать из Украины после завершения войны — исследование
Треть ІТ-специалистов может уехать из Украины после завершения войны — исследование
При оптимистическом сценарии из Украины после завершения войны может уехать от 8% специалистов — примерно 19−20 тысяч человек.
Об этом говорится в исследовании AIN.
В то же время пессимистический сценарий предполагает выезд трети специалистов — 74−75 тысяч айтишников.
По словам руководителя департамента исследований Lviv IT Cluster Ярины Возняк, уже в 2025 году примерно 11,5 тысячи специалистов по ІТ могут уехать из Украины.
«Сейчас компании вынуждены балансировать между адаптацией к новым реалиям и сохранением ключевых бизнес-показателей — наработанной базы клиентов, эффективности и стабильности продаж, а также состава команд», — заключает Возняк.
На работу команды влияют стрессовые условия, нестабильный спрос со стороны международных партнеров, рост финансовой уязвимости бизнеса.
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Напомним, по оценкам Центра экономической стратегии, после войны и отмены запрета на выезд за границу могут уехать 290 тыс. украинских мужчин при оптимистическом сценарии, 389 тыс. — при среднем и 532 тыс. — при пессимистическом.
По расчетам ЦЭС, после окончания войны за границей останется 1,7 млн ​​украинцев при оптимистическом сценарии, 2,3 млн — при среднем и 2,7 млн ​​- при пессимистическом.
Опрос Социологической группы «Рейтинг» ранее показывал, что 32% украинцев в возрасте от 16 до 35 лет хотели бы уехать проживать за границу, если бы имели такую ​​возможность. Но 45% - не хотели бы. Чаще уехать хотят люди из восточных регионов, малых городов, ВПЛ, мужчины, молодежь в возрасте 22−25 лет, студенты.
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По материалам:
Ain.Ua
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