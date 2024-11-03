Зеленский заверил, что власти не будут заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу из-за войны — Finance.ua

Зеленский заверил, что власти не будут заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу из-за войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не намерены давить на граждан, решивших выехать за пределы страны из-за войны.
Об этом он сказал в интервью журналистам из Северной Европы.
Зеленский подчеркнул, что, несмотря на необходимость рабочей силы, никаких попыток заставить людей вернуться не будет.
«Я могу очень громко призывать наших украинцев, которые находятся за границей, приезжать и помогать, работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину. Я могу это сказать и, конечно, с удовольствием. И, конечно, нам нужна их поддержка», — сказал он.
При этом он отметил, что война принесла много сложностей и негативных причин для выезда, поэтому не будет подталкивать украинцев к возвращению домой.
Справка Finance.ua:
- по словам демографа, в Украину может вернуться около трети или даже половины беженцев;
- около 25% украинских беженцев в Европе планируют поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе;
- в результате полномасштабного вторжения россии в мире насчитывается 6,7 миллиона украинских беженцев, большинство из которых зарегистрированы в европейских странах.
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