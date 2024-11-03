Зеленский заверил, что власти не будут заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу из-за войны — Finance.ua
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Зеленский заверил, что власти не будут заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу из-за войны

Мир
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Зеленский заверил, что власти не будут заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу из-за войны
Зеленский заверил, что власти не будут заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу из-за войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не намерены давить на граждан, решивших выехать за пределы страны из-за войны.
Об этом он сказал в интервью журналистам из Северной Европы.
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Зеленский подчеркнул, что, несмотря на необходимость рабочей силы, никаких попыток заставить людей вернуться не будет.
«Я могу очень громко призывать наших украинцев, которые находятся за границей, приезжать и помогать, работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину. Я могу это сказать и, конечно, с удовольствием. И, конечно, нам нужна их поддержка», — сказал он.
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При этом он отметил, что война принесла много сложностей и негативных причин для выезда, поэтому не будет подталкивать украинцев к возвращению домой.

Справка Finance.ua:

  • по словам демографа, в Украину может вернуться около трети или даже половины беженцев;
  • около 25% украинских беженцев в Европе планируют поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе;
  • в результате полномасштабного вторжения россии в мире насчитывается 6,7 миллиона украинских беженцев, большинство из которых зарегистрированы в европейских странах.

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По материалам:
Слово і Діло
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