Зеленский заверил, что власти не будут заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу из-за войны — Finance.ua

Зеленский заверил, что власти не будут заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу из-за войны Сегодня 18:15 — Мир

Зеленский заверил, что власти не будут заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу из-за войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не намерены давить на граждан, решивших выехать за пределы страны из-за войны.

Об этом он сказал в интервью журналистам из Северной Европы.

Читайте также Швейцария закроет девять центров для беженцев: причины

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на необходимость рабочей силы, никаких попыток заставить людей вернуться не будет.

«Я могу очень громко призывать наших украинцев, которые находятся за границей, приезжать и помогать, работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину. Я могу это сказать и, конечно, с удовольствием. И, конечно, нам нужна их поддержка», — сказал он.

Читайте также Беженцы в Литве смогут получить единовременную помощь в размере 176 евро

При этом он отметил, что война принесла много сложностей и негативных причин для выезда, поэтому не будет подталкивать украинцев к возвращению домой.

Справка Finance.ua:

по словам демографа, в Украину может вернуться около трети или даже половины беженцев;

около 25% украинских беженцев в Европе планируют поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе;

в результате полномасштабного вторжения россии в мире насчитывается 6,7 миллиона украинских беженцев, большинство из которых зарегистрированы в европейских странах.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.