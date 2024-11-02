Швейцария закроет девять центров для беженцев: причины — Finance.ua

Швейцария закроет девять центров для беженцев: причины
Государственный секретариат по миграции Швейцарии объявил о закрытии девяти временных центров для соискателей убежища, рассчитанных на 1735 мест. Это решение приняли из-за меньшего, чем ожидалось, количества мигрантов.
Об этом пишет Swissinfo.
«Правительство рассчитывает сэкономить десятки миллионов франков, закрыв инфраструктуру», — пишет издание.
Когда начнут закрывать центры
Как заявили в швейцарском правительстве, девять центров для мигрантов начнут закрывать с января 2025 года.
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После этого в стране останутся ресурсы для размещения около 7 тыс. мигрантов, на данный момент они заполнены на 51%.
Почему закрывают центры для беженцев
Такой шаг Госсекретариат по вопросам миграции обосновал меньшим, чем ожидалось, количеством прощений о предоставлении убежища.
По его данным, в августе было подано на 23% меньше заявлений, чем в прошлом, а в сентябре — на 40% меньше.
В случае внезапного резкого увеличения количества прошений о предоставлении убежища количество доступных мест для размещения мигрантов в Швейцарии может быть снова увеличено в зависимости от потребностей, добавили в ведомстве.
Также ожидается, что закрытие девяти центров позволит сэкономить около 40 млн швейцарских франков (46 млн долларов) в год.
Напомним, Федеральный совет Швейцарии принял решение повысить уровень занятости среди украинских беженцев.
Парламент Швейцарии поддерживает упрощение процедуры трудоустройства украинских беженцев. Вместо разрешительного порядка предлагается ввести уведомительный.
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