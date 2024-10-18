Швейцария выделит более 5 млрд долларов на восстановление Украины до 2036 года — Finance.ua
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Швейцария выделит более 5 млрд долларов на восстановление Украины до 2036 года

Казна и Политика
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Швейцария выделит более 5 млрд долларов на восстановление Украины до 2036 года
Швейцария выделит более 5 млрд долларов на восстановление Украины до 2036 года
Швейцария планирует выделить 5 миллиардов франков (около 5,78 миллиарда долларов) на восстановление Украины в течение следующих 12 лет.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.
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Разговор состоялся во время Конференции по противоминной деятельности в Украине, которая проходила в швейцарской Лозанне.
«Проинформировал о региональном подходе в восстановлении и патронате над областями. Мы хотим, чтобы швейцарские компании и Швейцария активно участвовали в этом. Важным шагом здесь станет визит делегации швейцарских предприятий в Украину в следующем году, что откроет новые возможности для сотрудничества и инвестиций», — сообщил Шмыгаль.
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Также высокопоставленные лица обсудили план победы президента Украины Владимира Зеленского.
16 октября стало известно, что Швейцария приняла остальные меры 14-го пакета санкций Европейского Союза против россии, введенного в июне.
По материалам:
НВ
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