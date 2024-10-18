Швейцария выделит более 5 млрд долларов на восстановление Украины до 2036 года — Finance.ua

Швейцария выделит более 5 млрд долларов на восстановление Украины до 2036 года 18.10.2024, 20:20 — Казна и Политика

Швейцария выделит более 5 млрд долларов на восстановление Украины до 2036 года

Швейцария планирует выделить 5 миллиардов франков (около 5,78 миллиарда долларов) на восстановление Украины в течение следующих 12 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Читайте также Украинцам будет легче получить работу в Швейцарии: что изменилось

Разговор состоялся во время Конференции по противоминной деятельности в Украине, которая проходила в швейцарской Лозанне.

«Проинформировал о региональном подходе в восстановлении и патронате над областями. Мы хотим, чтобы швейцарские компании и Швейцария активно участвовали в этом. Важным шагом здесь станет визит делегации швейцарских предприятий в Украину в следующем году, что откроет новые возможности для сотрудничества и инвестиций», — сообщил Шмыгаль.

Читайте также Швейцария может ввести платежные карты для беженцев

Также высокопоставленные лица обсудили план победы президента Украины Владимира Зеленского.

16 октября стало известно, что Швейцария приняла остальные меры 14-го пакета санкций Европейского Союза против россии, введенного в июне.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.