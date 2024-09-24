Украинцам будет легче получить работу в Швейцарии: что изменилось — Finance.ua

Украинцам будет легче получить работу в Швейцарии: что изменилось Сегодня 17:00 — Личные финансы

Украинцам будет легче получить работу в Швейцарии: что изменилось

Федеральный совет Швейцарии принял решение повысить уровень занятости среди украинских беженцев.

Об этом пишет swissinfo.ch.

Парламент Швейцарии поддерживает упрощение процедуры трудоустройства украинских беженцев. Вместо разрешительного порядка предлагается ввести уведомительный.

Кроме того, украинцы со статусом «S» должны будут регистрироваться в государственных службах занятости (RAV).

После получения работы беженцы смогут свободно менять кантон (основная административная единица Швейцарии — ред.) проживания, однако обязаны участвовать в социально-интеграционных программах.

Что такое статус «S»

Это особый временный миграционный статус, который предоставляется людям, нуждающимся в немедленной защите из-за военных конфликтов или массовых преследований, без необходимости прохождения стандартной процедуры предоставления убежища. Этот статус позволяет быстро получить право на проживание в стране, а также дает ряд прав и привилегий, в частности:

быстрый доступ к временной защите без длительных процедур предоставления убежища,

разрешение на проживание в Швейцарии на срок до одного года, которое может быть продлено, если ситуация в стране происхождения не стабилизируется,

право на работу — беженцы со статусом «S» могут получить разрешение на трудоустройство или работу по упрощенной процедуре,

медицинское страхование и доступ к медицинским услугам,

право на образование для детей и молодежи,

ограниченное право на передвижение — люди со статусом S могут путешествовать в пределах Шенгенской зоны, но ограниченным количеством дней в году.

до 4 марта 2026 года и продлить соответствующие меры поддержки для тех, на кого он распространяется. Напомним, Федеральный совет Швейцарии решил не отменять специальный статус защиты S для прибывших из Украиныи продлить соответствующие меры поддержки для тех, на кого он распространяется.

Справка Finance.ua:

Правительство Швейцарии планирует интегрировать до 40% украинских беженцев, поскольку считает, что война в Украине не закончится в ближайшее время. Страна делает ставку на украинцев как рабочую силу, а потому активно финансирует языковые курсы для прибывших. С этой целью было выделено 3000 швейцарских франков (3534 доллара) на человека.

По состоянию на 31 июля статус защиты S в Швейцарии получили 66 182 украинца, в то же время 26 392 разрешения на статус S были аннулированы с момента их первой выдачи в марте 2022 года.

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