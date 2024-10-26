Как швейцарцы достигают богатства: семь ключевых стратегий — Finance.ua

Как швейцарцы достигают богатства: семь ключевых стратегий
Каждый седьмой взрослый в Швейцарии является миллионером, что в пять раз больше, чем в США. Как им удается накапливать и сохранять состояние?
Предприниматель в сфере образовательных технологий поделился семью основными подходами, которые помогают швейцарским миллионерам добиваться финансового успеха, пишет businesstoday.in.
Максимизация возможностей и снижение рисков
Швейцарские богачи сотрудничают с несколькими банками, выбирая каждый в зависимости от его специализации.
Один банк может предлагать лучшие условия для инвестиций в недвижимость, другой — для международной торговли.
Такой подход помогает минимизировать риски и использовать больше возможностей для роста.
Жизнь ниже возможностей
Швейцарские миллионеры не стремятся выделяться дизайнерскими логотипами или дорогими автомобилями.
Они живут ниже своих возможностей и реинвестируют разницу. Это не о лишении, а об отсроченном удовольствии, что позволяет их капиталу стабильно расти.
Диверсификация
Швейцарские инвесторы думают за пределами границ. Они диверсифицируются не только в активах, но и в резидентстве и гражданстве.
Получить больше с депозита
Многие имеют вторые паспорта или резиденции в других странах, что открывает больше финансовых возможностей и оптимизации налогов.
Читайте также
Такой глобальный подход повышает их финансовую безопасность и потенциал роста.
Долгосрочное мышление и терпение
Швейцарцы создают богатство на перспективу. Они не ищут быстрых схем обогащения, а вкладывают средства с прицелом на будущие поколения, соблюдая принцип стабильного роста со временем.
Аренда жилья вместо покупки
В отличие от США, где 65% взрослых имеют собственные дома, только 41% взрослых в Швейцарии владеют жильем.
Особенно швейцарские миллионеры предпочитают аренду вместо покупки жилья.
Деньги, сэкономленные от неприобретения жилья, вкладываются в высокодоходные инвестиции, что позволяет им накапливать богатство быстрее, чем через традиционное владение недвижимостью.
Автоматизация сбережений
Швейцарские семьи автоматически откладывают 20−30% своего дохода, прежде чем тратить деньги на другие нужды.
Такая финансовая дисциплина обеспечивает стабильный рост сбережений.
Инвестиции в навыки и образование
Образование в Швейцарии ценится не только за дипломы, но и за развитие навыков.
Швейцарцы инвестируют до 10% годового дохода в личное развитие, в том числе в изучение языков, технологий и финансовой грамотности.
Это помогает им повышать профессиональную ценность и открывать новые возможности.
Напомним, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев связывает рост количества миллионеров по результатам декларации доходов за 2023 год с детинизацией.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью