Как швейцарцы достигают богатства: семь ключевых стратегий — Finance.ua
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Как швейцарцы достигают богатства: семь ключевых стратегий

Личные финансы
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Как швейцарцы достигают богатства: семь ключевых стратегий
Как швейцарцы достигают богатства: семь ключевых стратегий, Фото: freepik
Каждый седьмой взрослый в Швейцарии является миллионером, что в пять раз больше, чем в США. Как им удается накапливать и сохранять состояние?
Предприниматель в сфере образовательных технологий поделился семью основными подходами, которые помогают швейцарским миллионерам добиваться финансового успеха, пишет businesstoday.in.

Максимизация возможностей и снижение рисков

Швейцарские богачи сотрудничают с несколькими банками, выбирая каждый в зависимости от его специализации.
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Один банк может предлагать лучшие условия для инвестиций в недвижимость, другой — для международной торговли.
Такой подход помогает минимизировать риски и использовать больше возможностей для роста.

Жизнь ниже возможностей

Швейцарские миллионеры не стремятся выделяться дизайнерскими логотипами или дорогими автомобилями.
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Они живут ниже своих возможностей и реинвестируют разницу. Это не о лишении, а об отсроченном удовольствии, что позволяет их капиталу стабильно расти.

Диверсификация

Швейцарские инвесторы думают за пределами границ. Они диверсифицируются не только в активах, но и в резидентстве и гражданстве.

Получить больше с депозита

Многие имеют вторые паспорта или резиденции в других странах, что открывает больше финансовых возможностей и оптимизации налогов.
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Такой глобальный подход повышает их финансовую безопасность и потенциал роста.

Долгосрочное мышление и терпение

Швейцарцы создают богатство на перспективу. Они не ищут быстрых схем обогащения, а вкладывают средства с прицелом на будущие поколения, соблюдая принцип стабильного роста со временем.

Аренда жилья вместо покупки

В отличие от США, где 65% взрослых имеют собственные дома, только 41% взрослых в Швейцарии владеют жильем.
Особенно швейцарские миллионеры предпочитают аренду вместо покупки жилья.
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Деньги, сэкономленные от неприобретения жилья, вкладываются в высокодоходные инвестиции, что позволяет им накапливать богатство быстрее, чем через традиционное владение недвижимостью.

Автоматизация сбережений

Швейцарские семьи автоматически откладывают 20−30% своего дохода, прежде чем тратить деньги на другие нужды.
Такая финансовая дисциплина обеспечивает стабильный рост сбережений.

Инвестиции в навыки и образование

Образование в Швейцарии ценится не только за дипломы, но и за развитие навыков.
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Швейцарцы инвестируют до 10% годового дохода в личное развитие, в том числе в изучение языков, технологий и финансовой грамотности.
Это помогает им повышать профессиональную ценность и открывать новые возможности.
Напомним, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев связывает рост количества миллионеров по результатам декларации доходов за 2023 год с детинизацией.

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По материалам:
Мета
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