В мире рекордно выросло количество долларовых миллионеров — Finance.ua

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В мире рекордно выросло количество долларовых миллионеров

Мир
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В мире рекордно выросло количество долларовых миллионеров
В мире рекордно выросло количество долларовых миллионеров
Рост фондовых рынков в прошлом году повысил состояние самых богатых людей мира, что увеличило количество долларовых миллионеров в мире.
Об этом сообщает DW со ссылкой на отчет World Wealth Report.
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Согласно исследованию консалтинговой компании Capgemini, количество людей во всем мире с активами для инвестирования по меньшей мере в 1 миллион долларов США (HNWI) в прошлом году выросло на 5,1% до примерно 22,8 миллиона.
Это самый высокий показатель с момента первого ежегодного исследования, проведенного в 1997 году. Общее состояние самых богатых людей мира выросло на 4,7% до рекордных 86,8 трлн долларов США.
Как отмечается, их состояние выросло в результате резкого роста фондовых рынков, в частности, технологический индекс Nasdaq в Нью-Йорке вырос на 43% в 2023 году, тогда как индекс S&P 500 вырос на 24%. Тем временем парижский CAC 40 поднялся на 16%, а франкфуртский DAX — на 20%.
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Из-за экономической и политической неопределенности в 2022 году состояние богатейших людей мира, а также количество миллионеров во всем мире сократилось.
Однако 2023 год принес экономический рост и улучшил состояние основных инвестиционных секторов, что позволило вернуться назад к росту числа богачей и их состояния.
Наибольший рост был зафиксирован в Северной Америке.
«Благодаря крепкой экономике, снижению инфляции и бурному развитию фондовых рынков состояние богачей в Северной Америке выросло на 7,2% до 26,1 триллиона долларов, а количество миллионеров выросло на 7,1% до 7,431 миллиона», — говорится в исследовании.
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По материалам:
Укрінформ
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