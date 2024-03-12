Число Bitcoin-миллионеров стремительно растет — Finance.ua

Число Bitcoin-миллионеров стремительно растет Сегодня 21:30 — Криптовалюта

Число Bitcoin-миллионеров стремительно растет

В связи с активным ростом курса BTC ежедневно фиксируется около 2 млн адресов, баланс которых превысил $1 млн в эквиваленте.

Об этом сообщает CoinDesk, ссылаясь на данные Kaiko.

Аналитики отметили, что за год курс Bitcoin преодолел исторический максимум, достигнув отметки в $72 000. Таким образом, за год биткоин подорожал на 70%.

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По подсчетам экспертов, ежедневно прибавляется по 2 млн Bitcoin-адресов с балансом от $1 млн. Однако прирост этого показателя пока значительно ниже по сравнению с предыдущим бычьим периодом. В 2020—2021 годах ежедневно в среднем появлялось по 4 млн Bitcoin-адресов с балансом в $1 млн и более 2000 — с балансом в $10 млн.

Текущее замедление темпа может означать, что бычья волна все еще находится на ранней стадии, и пик притока средств еще не достигнут. Этот вывод согласуется с мнением многих участников рынка о том, что цены могут вырасти до $150 000 и выше в ближайшие месяцы благодаря притоку средств в продолжающемся споте биткоин-ETF и будущем халвинге.

Напомним, в первой половине прошлой недели (1−8 марта) курс Bitcoin устойчиво рос, и 5 марта на американской бирже Coinbase был обновлен исторический максимум (ATH) в пределах $69 200. Однако сразу после этого под давлением ордеров на продажу и фиксацию прибыли состоялась стремительная коррекция.

Новых рекордов Bitcoin достиг 8 марта, преодолев на американских биржах отметку в $70 000. Этот цикл стал первым в истории Bitcoin, когда АТН обновляется еще до халвинга.

Бычье ралли спровоцировало активность кошельков, которые «спали» около восьми лет. Таким образом, 10 марта группа из 80 таких адресов переместила 2352,62 BTC на общую сумму свыше $163 млн. За время их бездействия стоимость портфеля выросла более чем на 29 000%.

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