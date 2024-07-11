Британия до 2028 года может потерять каждого шестого миллионера — Finance.ua

Британия до 2028 года может потерять каждого шестого миллионера Сегодня 18:00 — Мир

Британия до 2028 года может потерять каждого шестого миллионера

Великобритания, вероятно, потеряет почти каждого шестого долларового миллионера до 2028 года, в то же время их количество вырастет в других странах, в том числе США.

Об этом свидетельствует отчет UBS Global Wealth Report за 2024 год, передает Европейская правда.

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Согласно прогнозу, количество долларовых миллионеров в Великобритании сократится на 17% до 2 542 464 в 2028 году по сравнению с 3 061 553 в прошлом году.

В то же время прогнозируется, что общее количество долларовых миллионеров в США вырастет на 16% до 2028 года, в Германии — на 14%, во Франции — на 16%, в Японии — на 28%, в Испании — на 12%, а в Италии — 9%.

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В Нидерландах ожидают падения количества миллионеров на 4% - до 1 179 328 человек.

Главный экономист UBS Global Wealth Management Пол Донован объяснил прогнозируемую убыль миллионеров в Великобритании, в частности, следствием санкций против россии.

В конце мая сообщалось, что в россии в полтора раза увеличилось количество долларовых миллионеров.

Фінансовий клуб По материалам:

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