Британия до 2028 года может потерять каждого шестого миллионера — Finance.ua
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Британия до 2028 года может потерять каждого шестого миллионера

Мир
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Британия до 2028 года может потерять каждого шестого миллионера
Британия до 2028 года может потерять каждого шестого миллионера
Великобритания, вероятно, потеряет почти каждого шестого долларового миллионера до 2028 года, в то же время их количество вырастет в других странах, в том числе США.
Об этом свидетельствует отчет UBS Global Wealth Report за 2024 год, передает Европейская правда.
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Согласно прогнозу, количество долларовых миллионеров в Великобритании сократится на 17% до 2 542 464 в 2028 году по сравнению с 3 061 553 в прошлом году.
В то же время прогнозируется, что общее количество долларовых миллионеров в США вырастет на 16% до 2028 года, в Германии — на 14%, во Франции — на 16%, в Японии — на 28%, в Испании — на 12%, а в Италии — 9%.
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В Нидерландах ожидают падения количества миллионеров на 4% - до 1 179 328 человек.
Главный экономист UBS Global Wealth Management Пол Донован объяснил прогнозируемую убыль миллионеров в Великобритании, в частности, следствием санкций против россии.
В конце мая сообщалось, что в россии в полтора раза увеличилось количество долларовых миллионеров.
По материалам:
Фінансовий клуб
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