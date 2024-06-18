Миллионеры массово покидают Британию и Китай: какие страны выбирают — Finance.ua
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Миллионеры массово покидают Британию и Китай: какие страны выбирают

Мир
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Миллионеры массово покидают Британию и Китай: какие страны выбирают
Миллионеры массово покидают Британию и Китай: какие страны выбирают
Согласно новому отчету о миграционных намерениях мировых богачей, Великобритания в этом году потеряет 9 500 миллионеров, что вдвое больше, чем в 2023 году. Китай потеряет 15 200 миллионеров.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Henley Private Wealth Migration Report.
«Пока мир борется с идеальным штормом геополитической напряженности, экономической неопределенности и социальных потрясений, миллионеры голосуют ногами в рекордном количестве», — заявил во вторник Доминик Волек, руководитель группы частных клиентов Henley, в своем заявлении.
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Цифры в отчете касаются чистого прибытия и убытия, где количество миллионеров растет, а где сокращается. Исследовательский партнер Henley, компания New World Wealth, оценила цифры миграции на основе данных о переездах, статистике инвестиционных миграционных программ и интервью с посредниками в индустрии богатства.
Эта оценка появилась в то время, когда Британия готовится к выборам, которые состоятся чуть более чем через две недели, на которых оппозиционная Лейбористская партия, выступающая за повышение налогов для богатых, имеет приблизительно 20-процентное преимущество над правящими консерваторами.
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Недавний всплеск отъезда сверхбогатых жителей Британии свидетельствует об ускорении тенденции, которая началась примерно в то время, когда состоялся Brexit. Согласно отчету, с 2017 по прошлый год страна потеряла 16 500 миллионеров из-за миграции. Этот отток стал разворотом для страны, десятилетиями служившей магнитом для богатых семей из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, которые в большинстве своем стекались в Лондон.
Более 7% миллионеров, которые, по прогнозам, в этом году переедут в другие страны мира, покинут Великобританию, говорится в отчете. Это отражает «постоянное накопление факторов», которые делают страну менее привлекательной для богатых, включая Brexit, энергетический кризис из-за войны в Украине и дальнейший рост инфляции, сказала Ханна Уайт, исполнительный директор Института правительства в Лондоне.
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«Отток состоятельных людей, уже вызванный экономическим и политическим контекстом, теперь ускоряется политическими решениями в преддверии выборов», — написала она в анализе, сопровождающем отчет Henley.
Самое популярное направление для миллионеров — Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году привлекают 6700 богатых людей.
В то же время США были второй крупнейшей страной по количеству вновь прибывших миллионеров — 3800, за ними следовал Сингапур с 3500 ожидаемыми прибытиями.
По материалам:
Економічна Правда
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