Гетманцев объяснил рост количества миллионеров в Украине — Finance.ua

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Гетманцев объяснил рост количества миллионеров в Украине

Личные финансы
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Гетманцев объяснил рост количества миллионеров в Украине
Гетманцев объяснил рост количества миллионеров в Украине
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев связывает рост количества миллионеров по результатам декларации доходов за 2023 год с детинизацией.
Об этом он сказал в комментарии «Українським Новинам».
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«Детинизация и патриотизм граждан, принявших решение выходить в „белую“», — так он ответил на вопрос о причинах роста количества миллионеров по результатам декларации доходов за 2023 год.
Напомним, по состоянию на 01.05.2024 кампания по декларированию доходов закончилась, и гражданами подано более 172 тыс. налоговых деклараций.
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Число миллионеров выросло на 1,2 тыс. человек до 10,7 тыс. по результатам декларации доходов за 2023 год.
В поданных декларациях задекларирован годовой доход в сумме 218,5 млрд гривен, а налоговые обязательства до уплаты в бюджет НДФЛ в сумме 4,8 млрд гривен, что на 2,1 млрд гривен больше чем в прошлом году, военного сбора — 0, 9 млрд гривен, что на 0,4 млрд гривен больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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По материалам:
Українські Новини
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