Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg — Finance.ua

Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg Сегодня 17:19 — Мир

Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Французский бизнесмен Бернар Арно, владеющий контрольным пакетом компании LVMH, занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Соответствующий рейтинг миллиардеров 1 мая опубликовало агентство Bloomberg.

Согласно ему, состояние Арно на сегодняшний день составляет 215 миллиардов долларов. С начала года оно выросло на 7 млрд долл.

Второе место в списке занимает основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 198 млрд долл. (+20,8 млрд долларов с начала года).

На третьем месте рейтинга — основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с 194 млрд долларов США.

В первую десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Meta Марк Цукерберг ($153 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($149 млрд), соучредители компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж ($146 млрд) и Сергей Брин ($138 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив ($130 млрд), американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет ($132 млрд) и основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($129 млрд).

Единственным украинцем в списке является Ринат Ахметов, он занимает 438-е место с состоянием 6,34 млрд долл. С начала года оно увеличилось на 499 миллионов долларов.

Справка Finance.ua:

ранее американский журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг миллиардеров: его возглавил французский бизнесмен Бернар Арно, активы которого были оценены в 233 млрд долларов. Всего в мире почти 2,8 тысячи миллиардеров — больше, чем когда-либо, отмечает издание;



самый богатый украинец, владелец ДТЭК и совладелец «Метинвест» Ринат Ахметов с состоянием $4 млрд занял 785 место в мировом рейтинге миллиардеров от Forbes. В списке 2024 года — пять граждан Украины. Из рейтинга выбыл Игорь Коломойский;

с 2020 года совокупное состояние пяти самых богатых людей мира увеличилось более чем вдвое и составило 869 млрд долларов, тогда как 5 миллиардов стали беднее.



Фінансовий клуб По материалам:

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