Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg — Finance.ua

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Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Мир
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Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg
Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg
Французский бизнесмен Бернар Арно, владеющий контрольным пакетом компании LVMH, занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира.
Соответствующий рейтинг миллиардеров 1 мая опубликовало агентство Bloomberg.
Согласно ему, состояние Арно на сегодняшний день составляет 215 миллиардов долларов. С начала года оно выросло на 7 млрд долл.
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Второе место в списке занимает основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 198 млрд долл. (+20,8 млрд долларов с начала года).
На третьем месте рейтинга — основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с 194 млрд долларов США.
В первую десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Meta Марк Цукерберг ($153 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($149 млрд), соучредители компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж ($146 млрд) и Сергей Брин ($138 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив ($130 млрд), американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет ($132 млрд) и основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($129 млрд).
Рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg
Единственным украинцем в списке является Ринат Ахметов, он занимает 438-е место с состоянием 6,34 млрд долл. С начала года оно увеличилось на 499 миллионов долларов.

Справка Finance.ua:

  • ранее американский журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг миллиардеров: его возглавил французский бизнесмен Бернар Арно, активы которого были оценены в 233 млрд долларов. Всего в мире почти 2,8 тысячи миллиардеров — больше, чем когда-либо, отмечает издание;
  • самый богатый украинец, владелец ДТЭК и совладелец «Метинвест» Ринат Ахметов с состоянием $4 млрд занял 785 место в мировом рейтинге миллиардеров от Forbes. В списке 2024 года — пять граждан Украины. Из рейтинга выбыл Игорь Коломойский;
  • с 2020 года совокупное состояние пяти самых богатых людей мира увеличилось более чем вдвое и составило 869 млрд долларов, тогда как 5 миллиардов стали беднее.
По материалам:
Фінансовий клуб
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