Як за час війни змінилися статки найбагатших українців — Finance.ua

Як за час війни змінилися статки найбагатших українців
Американський журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг мільярдерів: його очолив французький бізнесмен Бернар Арно, активи якого були оцінені в 233 млрд доларів. Загалом у світі майже 2,8 тисячі мільярдерів — більше, ніж будь-коли, наголошує видання.
Про це пише «Слово і діло».
Примітно, що незважаючи на санкції та повномасштабну війну, у рейтингу рекордна кількість росіян — 125 осіб. У той час як представників України поменшало — всього п’ять бізнесменів.
Як війна вплинула на розмір статків найбагатших українців
Найбільших фінансових втрат через повномасштабну війну зазнав найбагатший українець Рінат Ахметов (Метінвест, ДТЕК, ПУМБ, ФК «Шахтар», System Capital Management та інші компанії).
Станом на 2021 рік його статки оцінювалися в 7,6 млрд доларів, а після початку повномасштабної війни вони скоротилися майже вдвічі - до 4,2 млрд. Постраждали металургійні, енергетичні та аграрні активи бізнесмена, було закрито медійний бізнес «Медіа Група Україна».
У 2023 році оцінка статків Ахметова зросла до 5,7 млрд доларів. За даними нового рейтингу, бізнесмен збіднів на 1,7 млрд — до 4 млрд доларів — і знаходиться на 785 місці.
Статки Віктора Пінчука (Interpipe, Starlight Media) до війни оцінювалися в 2,5 млрд доларів. В 2022 році розмір його активів скоротився до 1,9 млрд, а в 2023-му — до 2,1 млрд. Зараз активи бізнесмена оцінені у 2 млрд доларів, він на 1623 місці в рейтингу.
Колишній народний депутат Вадим Новинський (Smart Holding) до повномасштабної війни мав статки у розмірі 1,4 млрд доларів. Війна не надто позначилася на вартості його активів: 2022 рік — 1,3 млрд доларів, 2023 рік — 1,4 млрд доларів, 2024 рік — 1,2 млрд доларів. У глобальному рейтингу Forbes у нього 2410 місце.
Фігурант кількох кримінальних проваджень бізнесмен Костянтин Жеваго (Ferrexpo) станом на 2021 рік володів статками у розмірі 2,3 млрд доларів. У 2022−2023 роках Forbes оцінював його активи в 1,3 млрд, а в 2024 році - в 1,2 млрд доларів (2410 місце).
Останній представник України у свіжому рейтингу мільярдерів — Геннадій Боголюбов (співвласник групи «Приват»). До війни його активи оцінювалися у 1,7 млрд доларів, у 2022−2023 роках — у 1,1 млрд. Згідно з новим рейтингом, він володіє статками у розмірі 1 млрд доларів (2692 місце).
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