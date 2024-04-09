Як за час війни змінилися статки найбагатших українців — Finance.ua

Як за час війни змінилися статки найбагатших українців Сьогодні 18:30

Американський журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг мільярдерів: його очолив французький бізнесмен Бернар Арно, активи якого були оцінені в 233 млрд доларів. Загалом у світі майже 2,8 тисячі мільярдерів — більше, ніж будь-коли, наголошує видання.

Про це пише «Слово і діло».

Примітно, що незважаючи на санкції та повномасштабну війну, у рейтингу рекордна кількість росіян — 125 осіб. У той час як представників України поменшало — всього п’ять бізнесменів.

Як війна вплинула на розмір статків найбагатших українців

Рінат Ахметов (Метінвест, ДТЕК, Найбільших фінансових втрат через повномасштабну війну зазнав найбагатший українець(Метінвест, ДТЕК, ПУМБ , ФК «Шахтар», System Capital Management та інші компанії).

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Станом на 2021 рік його статки оцінювалися в 7,6 млрд доларів, а після початку повномасштабної війни вони скоротилися майже вдвічі - до 4,2 млрд. Постраждали металургійні, енергетичні та аграрні активи бізнесмена, було закрито медійний бізнес «Медіа Група Україна».

У 2023 році оцінка статків Ахметова зросла до 5,7 млрд доларів. За даними нового рейтингу, бізнесмен збіднів на 1,7 млрд — до 4 млрд доларів — і знаходиться на 785 місці.

Статки Віктора Пінчука (Interpipe, Starlight Media) до війни оцінювалися в 2,5 млрд доларів. В 2022 році розмір його активів скоротився до 1,9 млрд, а в 2023-му — до 2,1 млрд. Зараз активи бізнесмена оцінені у 2 млрд доларів, він на 1623 місці в рейтингу.

Колишній народний депутат Вадим Новинський (Smart Holding) до повномасштабної війни мав статки у розмірі 1,4 млрд доларів. Війна не надто позначилася на вартості його активів: 2022 рік — 1,3 млрд доларів, 2023 рік — 1,4 млрд доларів, 2024 рік — 1,2 млрд доларів. У глобальному рейтингу Forbes у нього 2410 місце.

Фігурант кількох кримінальних проваджень бізнесмен Костянтин Жеваго (Ferrexpo) станом на 2021 рік володів статками у розмірі 2,3 млрд доларів. У 2022−2023 роках Forbes оцінював його активи в 1,3 млрд, а в 2024 році - в 1,2 млрд доларів (2410 місце).

Останній представник України у свіжому рейтингу мільярдерів — Геннадій Боголюбов (співвласник групи «Приват»). До війни його активи оцінювалися у 1,7 млрд доларів, у 2022−2023 роках — у 1,1 млрд. Згідно з новим рейтингом, він володіє статками у розмірі 1 млрд доларів (2692 місце).

У новому рейтингу не фігурує заарештований бізнесмен Ігор Коломойський, який у липні 2022-го був позбавлений громадянства України.

Інфографіка: «Слово і діло»

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