З початку року російські мільярдери стали багатшими на 18,3 млрд доларів — Finance.ua

З початку року російські мільярдери стали багатшими на 18,3 млрд доларів Сьогодні 09:45 — Світ

З початку року російські мільярдери стали багатшими на 18,3 млрд доларів

російські мільярдери, незважаючи на санкції, заробили з початку року 18,3 млрд доларів. Найбільше зріс статки засновника компаній «Єврохім» та СУЕК Андрія Мельниченка.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Як свідчать дані Bloomberg, загальні статки 25 російських мільярдерів з початку 2024 року, незважаючи на західні санкції, виросли на 18,3 млрд доларів. Найбільше у 2024 році заробив співзасновник компаній «Єврохім» та СУЕК Андрій Мельниченко — 5,29 млрд доларів. Загальні статки Мельниченка складають 24,1 млрд доларів.

Найбільші збитки з початку року поніс засновник USM Holdings Алішер Усманов. За три місяці його статки зменшилися на 2,8 млрд доларів — до 18,3 млрд доларів.

Також в рейтинг найбагатших росіян увійшли:

співвласник «Норнікеля» Володимир Потанін (з початку року його статки зросли на 768 млн доларів, до 31,8 млрд доларів);

бенефіціар НЛМК Володимир Лісін (плюс 2, 91 млрд доларів, до 26,9 млрд);

співвласник компанії Новатек Леонід Міхельсон (мінус 747 млн, до 26,7 млрд);

співвласник Лукойлу Вагіт Алекперов (плюс 1,79 млрд, до 26,4 млрд);

бенефіціар «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов (плюс 3,75 млрд, до 24,6 млрд);

власник групи «Онексім» Михайло Прохоров (плюс 1,38 млрд, до 17,1 млрд);

засновник «Альфа-Груп» Михайло Фрідман (плюс 1,21 млрд, до 13,5 млрд);

співвласник Новатеку та «Сібуру» Геннадій Тимченко (мінус 1,45 млрд, до 12,7 млрд).

УНН За матеріалами:

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