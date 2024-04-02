З початку року російські мільярдери стали багатшими на 18,3 млрд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З початку року російські мільярдери стали багатшими на 18,3 млрд доларів

Світ
37
З початку року російські мільярдери стали багатшими на 18,3 млрд доларів
З початку року російські мільярдери стали багатшими на 18,3 млрд доларів
російські мільярдери, незважаючи на санкції, заробили з початку року 18,3 млрд доларів. Найбільше зріс статки засновника компаній «Єврохім» та СУЕК Андрія Мельниченка.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.
Як свідчать дані Bloomberg, загальні статки 25 російських мільярдерів з початку 2024 року, незважаючи на західні санкції, виросли на 18,3 млрд доларів. Найбільше у 2024 році заробив співзасновник компаній «Єврохім» та СУЕК Андрій Мельниченко — 5,29 млрд доларів. Загальні статки Мельниченка складають 24,1 млрд доларів.
Читайте також
Найбільші збитки з початку року поніс засновник USM Holdings Алішер Усманов. За три місяці його статки зменшилися на 2,8 млрд доларів — до 18,3 млрд доларів.
Також в рейтинг найбагатших росіян увійшли:
  • співвласник «Норнікеля» Володимир Потанін (з початку року його статки зросли на 768 млн доларів, до 31,8 млрд доларів);
  • бенефіціар НЛМК Володимир Лісін (плюс 2, 91 млрд доларів, до 26,9 млрд);
  • співвласник компанії Новатек Леонід Міхельсон (мінус 747 млн, до 26,7 млрд);
  • співвласник Лукойлу Вагіт Алекперов (плюс 1,79 млрд, до 26,4 млрд);
  • бенефіціар «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов (плюс 3,75 млрд, до 24,6 млрд);
  • власник групи «Онексім» Михайло Прохоров (плюс 1,38 млрд, до 17,1 млрд);
  • засновник «Альфа-Груп» Михайло Фрідман (плюс 1,21 млрд, до 13,5 млрд);
  • співвласник Новатеку та «Сібуру» Геннадій Тимченко (мінус 1,45 млрд, до 12,7 млрд).
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.