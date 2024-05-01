На 1,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Сколько в Украине гривневых миллионеров — Finance.ua

На 1,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Сколько в Украине гривневых миллионеров Сегодня 13:01 — Личные финансы

На 1,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Сколько в Украине гривневых миллионеров

В Украине завершилась кампания по декларированию доходов за 2023 год. По состоянию на 1 мая в Украине 10 тысяч гривневых миллионеров.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Как пишет Гетманцев, на 1 мая 2024 года украинцы подали более 172 тыс. налоговых деклараций с годовым доходом в сумме 218,5 млрд грн.

Сколько в Украине миллионеров

Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1 миллиона гривен, составляет 10,7 тыс. человек. Это на 1,2 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Размер определенного к уплате НДФЛ и военного сбора из общей суммы составляет более 1,0 млрд грн.

Сколько налогов уплатили:

сумма налоговых обязательств к уплате в бюджет НДФЛ составляет 4,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн больше, чем в прошлом году;

размер определенного к уплате военного сбора составляет 0,9 млрд грн, что на 0,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Напомним, граждане и физические лица-предприниматели должны были до 1 мая подать декларацию о своем имущественном положении. До 1 августа включительно нужно уплатить налоговые обязательства.

Штрафы за неподачу декларации

Если декларацию не подать или просрочить подачу, придется заплатить штраф — 340 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается до 1020 грн.

Справка Finance.ua:

Немецкое информагентство ARD ранее сообщало, что в мире резко возросло количество миллионеров. Разбогатеть стало проще, чем 2−3 десятилетия назад;

количество долларовых миллиардеров в мире выросло в пять раз за последние 20 лет. Однако есть разница по регионам;



в Украине становится все больше владельцев самых роскошных, дорогих и эксклюзивных автомобилей. Состоятельные украинцы покупали как новые или редкие, так и раритетные автомобили. Ценники на такие машины зашкаливали.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.