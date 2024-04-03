У глобальному рейтингу мільярдерів залишились пʼять українців — Finance.ua
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У глобальному рейтингу мільярдерів залишились пʼять українців

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У глобальному рейтингу мільярдерів залишились пʼять українців
У глобальному рейтингу мільярдерів залишились пʼять українців
Найбагатший українець, власник ДТЕК та співвласник «Метінвест» Ринат Ахметов із статками $4 млрд посів 785 місце у світовому рейтингу мільярдерів від Forbes. Загалом у списку 2024 року — пʼять громадян України. З рейтингу вибув Ігор Коломойський.
Про це пише Forbes Україна.
Згідно з оновленим рейтингом, статки Рината Ахметова оцінюються у $4 млрд. Це на $1,7 млрд менше за минулорічний показник.
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Віктор Пінчук посів 1623 місце у списку. Cтатки власника групи Interpipe за рік скоротилися на $100 млн — до $2 млрд.
Власник Smart Holding Вадим Новинський з $1,2 млрд (-$200 млн) зайняв 2410 місце в глобальному рейтингу Forbes.
Статки акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго за рік скоротилися на $100 млн — до $1,2 млрд. І це 2410 місце у списку найбагатших людей світу.
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Співвласник так званої групи «Приват» Геннадій Боголюбов займає 2692 місце у рейтингу. Його статки за рік скоротилися на $100 млн — до $1 млрд.
Минулого року у списку мільярдерів було шість українців. З рейтингу вибув Ігор Коломойський — бізнес-партнер Геннадія Боголюбова. У рейтингу 2023 року він займав 2540 місце із $1 млрд.
Статки співзасновників стартапу Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин оцінюються у $1,9 млрд в кожного. Але у рейтингу вони вказані як громадяни Канади.
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Найбагатшим у світі за версією Forbes є французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюються у $195 млрд.
Як зазначає Forbes, зараз у світі більше мільярдерів, ніж будь-коли раніше: загалом 2781. Це на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше рекорду, встановленого у 2021 році.
Цьогоріч учасники рейтингу також багатші, ніж будь-коли. Загальна вартість їхніх статків досягла $14,2 трлн, що на $2 трлн більше, ніж у 2023 році, і на $1,1 трлн більше попереднього рекорду 2021 року.
Водночас попри санкції число російських мільярдерів у світовому рейтингу Forbes зросло за рік із 110 до 125 осіб. Це число могло бути ще більшим, але 10 учасників рейтингу раніше відмовилися від російського громадянства.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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