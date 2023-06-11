Від Ілона Маска до Ларрі Пейджа: секрети п'яти мільярдерів, які вони назвали запорукою успіху — Finance.ua

Від Ілона Маска до Ларрі Пейджа: секрети п'яти мільярдерів, які вони назвали запорукою успіху Сьогодні 09:22 — Особисті фінанси

Від Ілона Маска до Ларрі Пейджа: секрети п'яти мільярдерів, які вони назвали запорукою успіху

Що відрізняє мільярдерів від мільйонерів? Тяжка праця, наполегливість, смиренність, удача, чесність і здатність приймати невдачі та позбуватися їх. Але є ще дещо. Про секрети успіху найбагатших людей світу розповів Spyssape . Розповідаємо про головне.

1. Ілон Маск: статки — 199 млрд дол. (згідно з індексом Bloomberg)

Виконавчий директор SpaceX та Tesla Ілон Маск упевнений: вся річ не в зароблянні грошей як такому. Його порада: слідуйте своїм захопленням, не бійтеся мислити масштабно або ризикувати. «Насолоджуйся собою» — одна з його основних мантр.

Так, Маск з одного боку хоче колонізувати Марс і зробити революцію в автомобільній промисловості, але водночас він щасливий, що одна з його компаній вивчає мозок мавпи, щоб вона могла грати у відеоігри. «Одна з речей, які ми намагаємося з’ясувати — чи можна, щоб мавпи грали у мент-понг одна з одною. Це було б досить круто», — ділився враженнями Маск.

Також виступає за читання (сам він прочитав усю Британську енциклопедію ще у дитинстві). Крім того, мільярдер радив «творити, а не скаржитися». Ще одні принципи Маска: любити своїх акціонерів як свою сім'ю;

створювати тенденції, а не слідувати їм;

а не слідувати їм; ігнорувати критику , але просити зворотний зв’язок;

, але просити зворотний зв’язок; завжди думати про те, як ви можете зробити щось краще.

2. Джефф Безос: статки — 148 млрд дол.

Джефф Безос пішов з посади генерального директора Amazon у 2020 році на піку свого успіху. За його словами, головний секрет полягає в тому, щоб мати власне бачення, але при цьому організовувати свій час і зосередитись максимум на наступних двох-трьох роках.

«Бачення абсолютно важливе, але воно не заслуговує на повсякденну увагу. Здебільшого ваш час слід витрачати на те, що відбувається сьогодні, цього року, можливо, в найближчі два-три роки», — розповідав Безос Єльському клубу в Нью-Йорку в 2019 році.

Крім того, він рекомендує не боятися іноді бути неефективним. Ще один секрет успіху засновника Amazon — зосередження уваги на клієнтах, а не на конкурентах.

«Якщо ви хочете дізнатися правду про те, що відрізняє нас від інших, ось що: ми справді орієнтовані на клієнта, ми справді довго орієнтовані на терміни, і нам щиро подобається винаходити. Більшість компаній не такі», — розповідав Безос.

3. Бернар Арно: статки — 191 млрд дол.

Арно — голова найбільшої у світі компанії з виробництва предметів розкоші LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton SE. До неї входять такі бренди, як Christian Dior та Tiffany & Co. Свій секрет Арно описав так: «Я конкурентоспроможний і завжди хочу перемагати».

Людина, якою Арно найбільше захоплюється у бізнесі, — це Уоррен Баффет, якого Арно описує як «довгострокового інвестора з блискучими ідеями». Арно також уважно ставиться до деталей та якості, що дозволяє йому бачити цінність навіть на перший погляд невдалих ідей.

«Я думаю, що в бізнесі потрібно навчитися бути терплячим. Можливо, я сам не дуже терплячий. Але я думаю, що найбільше я навчився тому, як вміти чекати чогось і отримувати це в потрібний час», — поділився Арно.

Але мільярдер також вірить: навіть перебуваючи на вершині, не можна не діяти. «Я часто говорю своїй команді, що ми повинні вести себе так, ніби ми все ще стартап. Не ходіть занадто часто в офіси. Залишайтеся на місці із замовником або з дизайнерами, поки вони працюють. Я відвідую магазини щотижня, завжди шукаю менеджерів. Я хочу бачити їх на місцях, а не у своїх офісах за паперовою роботою», — зазначав Арно.

4. Білл Гейтс: статки — 128 млрд дол.

Білл Гейтс, який прочитує близько 50 книг на рік, вважає, що відкритість новим ідеям — це шлях до успіху. Інші важливі складові: бути оточеним чудовою командою та знати, коли делегувати повноваження.

Ще кілька порад Гейтс дав учням своєї старої школи в Сіетлі (єдиної школи, яку він закінчив, коли покинув Гарвард). У 2019 році Гейтс порадив учням цієї школи завжди бути цікавими та оптимістичними, а також чітко усвідомлювати, що вони вміють робити, а що ні.

Незважаючи на те, що мільярдер не доучився в Гарварді, він все ж таки виступає за міцну освітню базу, що в ідеалі включає природничі науки, а також постійну готовність продовжувати вчитися. Він додав, що в сучасному світі дуже просто освіжати знання за допомогою подкастів чи онлайн-навчання.

Мільярдер-філантроп також сказав, що, ставши старшим, він виявив переваги сну. Книжка Метью Уокера «Чому ми спимо» вплинула на Гейтса.

5. Ларрі Пейдж: статки — 113 млрд дол.

Генеральний директор Google Ларрі Пейдж вважає, що компанії повинні виробляти продукти, які в 10 разів кращі, ніж у їхніх конкурентів, якщо вони хочуть досягти успіху в бізнесі.

Однак він не вірить у те, що треба дивитися лише на своїх суперників. «Важко знайти реальні приклади справді дивовижних речей, які сталися виключно завдяки конкуренції», — розповідав Пейдж журналу Wired.

Пейдж вигадав Google, коли йому було всього лише 23 роки. Щоб довго залишатися на вершині, мільярдер радить дотримуватись кількох правил:

постійно вдосконалюватись (алгоритм пошукової системи Google змінюється мало не щодня);

мати «занадто мало» менеджерів, а не «занадто багато»;

стежити за тенденціями , щоб бачити, куди рухаються ринки в технологічному середовищі, яке швидко змінюється;

, щоб бачити, куди рухаються ринки в технологічному середовищі, яке швидко змінюється; уникати конфлікту інтересів, зберігати об'єктивність та відсутність упередженості.

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