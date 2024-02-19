В Украине за год войны выросло количество миллионеров — Finance.ua

В Украине за год войны выросло количество миллионеров Сегодня 18:40 — Личные финансы

В Украине за год войны выросло количество миллионеров, Фото: freepik.com

По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году на 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн гривен. Такие декларации подали более 12 тыс. человек.

Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«В 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Кто воспользовался налоговой скидкой

Значительная часть деклараций — 112 тысяч была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен.

Количество миллионеров в Украине

В 2023 году увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн гривен на 16%. Такие декларации подали 12 374 человек. Таким образом количество миллионеров год к году выросло на 2863 человека.

Сколько налогов уплатили

«Налоговые обязательства по налогу к уплате в бюджет такими „миллионерами“ определены в сумме 2 756,0 млн грн, по военному сбору — 526,5 млн гривен», — отметил Гетманцев.

По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году оплачено:

налога на доходы физических лиц — 4 539,02 млн грн;

военного сбора — 946,09 млн грн.

Напомним, что, несмотря на войну, в Украине становится все больше владельцев самых роскошных, дорогих и эксклюзивных автомобилей. Состоятельные украинские покупали как новые или редкие, так и раритетные автомобили. Ценники на такие машины зашкаливали.

Число центимиллионеров — людей, состояние которых оценивается в $100 млн и более, увеличилось вдвое с 2003 года и достигло 28 420 во всем мире. По сравнению с 2022 годом их количество выросло на 12%. Наибольшее количество центимиллионеров проживает в США — 38%, или 10 660 человек. Далее с большим отрывом следует Китай (8% центимиллионеров, 2358). На третьем месте — Германия (около 4%, 1050).

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