Гетманцев пояснив зростання кількості мільйонерів в Україні — Finance.ua

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Гетманцев пояснив зростання кількості мільйонерів в Україні

Особисті фінанси
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Гетманцев пояснив зростання кількості мільйонерів в Україні
Гетманцев пояснив зростання кількості мільйонерів в Україні
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пов’язує зростання кількості мільйонерів за результатами декларації доходів за 2023 рік з детінізацією.
Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.
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«Детінізація та патріотизм громадян, які ухвалили рішення виходити в „білу“», — так він відповів на запитання про причини зростання кількості мільйонерів за результатами декларації доходів за 2023 рік.
Нагадаємо, станом на 01.05.2024 кампанія по декларуванню доходів закінчилась, і громадянами подано понад 172 тис. податкових декларацій.
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Кількість мільйонерів зросла на 1,2 тис. осіб до 10,7 тис. за результатами декларації доходів за 2023 рік.
В поданих деклараціях задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд гривень, а податкові зобов’язання до сплати в бюджет ПДФО у сумі 4,8 млрд гривень, що на 2,1 млрд гривень більше ніж у минулому році, військового збору — 0,9 млрд гривень, що на 0,4 млрд гривень, більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
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За матеріалами:
Українські Новини
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