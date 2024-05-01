Рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg — Finance.ua

Рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу.
Відповідний рейтинг мільярдерів 1 травня опублікувало агентство Bloomberg.
Згідно з ним, статки Арно на сьогодні становлять 215 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 7 млрд дол.
Друге місце у списку посідає засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 198 млрд дол. (+20,8 млрд доларів із початку року).
На третьому місці рейтингу — засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із 194 млрд доларів США.
До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($153 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($149 млрд), співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж ($146 млрд) і Сергій Брін ($138 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($130 млрд), американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($132 млрд) та засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($129 млрд).
Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 438-ме місце зі статками 6,34 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.
Довідка Finance.ua:
- раніше американський журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг мільярдерів: його очолив французький бізнесмен Бернар Арно, активи якого були оцінені в 233 млрд доларів. Загалом у світі майже 2,8 тисячі мільярдерів — більше, ніж будь-коли, наголошує видання;
- найбагатший українець, власник ДТЕК та співвласник «Метінвест» Ринат Ахметов із статками $4 млрд посів 785 місце у світовому рейтингу мільярдерів від Forbes. Загалом у списку 2024 року — пʼять громадян України. З рейтингу вибув Ігор Коломойський;
- з 2020 року сукупний статок п’яти найбагатших людей світу збільшився більш ніж удвічі і склав 869 млрд доларів, тоді як 5 мільярдів стали біднішими.
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