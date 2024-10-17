Швейцария полностью присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против россии — Finance.ua

Швейцария полностью присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против россии Сегодня 11:15 — Мир

Швейцария полностью присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против россии

Федеральный совет Швейцарии в среду, 16 октября, решил принять оставшиеся меры 14-го пакета санкций Европейского Союза против россии, принятого в июне.

Об этом сообщает швейцарское правительство.

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Своим решением Швейцария ввела ограничительные меры из последнего санкционного пакета ЕС, к которым еще не присоединилась.

Среди прочего она еще больше усиливает ограничения на экспорт товаров, предназначенных для укрепления военно-технического потенциала россии, и пополняет санкционный список Швейцарии 61 юридическим лицом и 27 суднами из российского «теневого флота».

Новые ограничения запрещают предоставление ряда банковских услуг россии, инвестирование в российский сектор сжиженного природного газа, а также требуют от бизнеса гарантировать, что его операции в третьих странах не нарушают действующие санкции.

Отдельно Швейцария разрешила своим компаниям подавать иски в швейцарские суды против подсанкционных компаний для возмещения ущерба, который швейцарские компании понесли в результате произвольных судебных разбирательств в россии или третьих странах.

Дополнительно швейцарский Федеральный совет запретил политическим партиям, неправительственным организациям и поставщикам медиауслуг принимать пожертвования от российского правительства.

Економічна Правда По материалам:

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