Санкции не работают: россия закупила через Китай западное оборудование для РЭБ на $12 млн — Finance.ua

Санкции не работают: россия закупила через Китай западное оборудование для РЭБ на $12 млн
россия продолжает закупать западное оборудование для разработки средств радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ) при посредничестве Китая.
Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
«В 2023 году через китайских посредников россия закупила спектра-анализаторы и генераторы сигналов на сумму $38 млн от американской, немецкой и швейцарской компаний», — отметил он.
По информации Ермака, уже в нынешнем году эта сумма составляет $12 млн, что свидетельствует: несмотря на санкции, поставки компонентов продолжаются.
Ранее в сети появилась информация о российских дронах на оптоволокне, которые наносят поражение украинской технике.
Справка Finance.ua:
- В условиях полномасштабной войны Вооруженные силы Украины очень нуждаются в различных видах оружия. Впрочем, важную роль играют не только атакующие виды оружия, но и те, которые ежедневно спасают жизнь военных ВСУ, гражданских, стратегические объекты и критическую инфраструктуру. В частности, для этого созданы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР).
- Finance.ua удалось пообщаться с частной компанией, занимающейся именно этими крайне актуальными направлениями. Говорили о потребностях, возможностях и деньгах. Расскажем то, что можем. Ведь некоторые вещи должны все еще быть «за кулисами».
Поделиться новостью