Санкции не работают: россия закупила через Китай западное оборудование для РЭБ на $12 млн — Finance.ua

Санкции не работают: россия закупила через Китай западное оборудование для РЭБ на $12 млн Сегодня 15:13

Санкции не работают: россия закупила через Китай западное оборудование для РЭБ на $12 млн

россия продолжает закупать западное оборудование для разработки средств радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ) при посредничестве Китая.

Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«В 2023 году через китайских посредников россия закупила спектра-анализаторы и генераторы сигналов на сумму $38 млн от американской, немецкой и швейцарской компаний», — отметил он.

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По информации Ермака, уже в нынешнем году эта сумма составляет $12 млн, что свидетельствует: несмотря на санкции, поставки компонентов продолжаются.

Ранее в сети появилась информация о российских дронах на оптоволокне, которые наносят поражение украинской технике.

Справка Finance.ua:

В условиях полномасштабной войны Вооруженные силы Украины очень нуждаются в различных видах оружия. Впрочем, важную роль играют не только атакующие виды оружия, но и те, которые ежедневно спасают жизнь военных ВСУ, гражданских, стратегические объекты и критическую инфраструктуру. В частности, для этого созданы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР).

Finance.ua удалось пообщаться с частной компанией, занимающейся именно этими крайне актуальными направлениями. Говорили о потребностях, возможностях и деньгах. Расскажем то, что можем. Ведь некоторые вещи должны все еще быть «за кулисами».



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