Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний — Finance.ua
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Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний

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Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний
Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний
Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. Отныне в санкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.
Об этом свидетельствует указ № 692/2024.
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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2024 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.
Согласно приложениям к решению СНБО, ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.
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Введены они против таких граждан как Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец, а также против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине. В частности:
  • «Герман логистик сервис»,
  • «Премиум пакет ГМБХ энд Ко. КГ»,
  • «Торг инвест запад»,
  • «Рейниз трейдгрупп»,
  • «Блокриал»,
  • «Укрвикстрой»,
  • «Митракорт»,
  • «Грандмост»,
  • «Боненторг»,
  • «Строительная фирма «Ремстроймонтаж»,
  • «Грино импекс»,
  • «Прайм трейдент»,
  • «Клайд-индастри»,
  • «Ареома»,
  • «Бизнес»,
  • «Альфагалактик»,
  • «Баритренд»,
  • «Ленокс Трейдинг».
Заметим, что контроль за исполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня опубликования.
Александр Акст — гражданин Германии, контролировавший компанию «Премиум-пакет», которая нелегально ввезла четыре тонны контрабандной одежды.
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Валерий Фальковский — бывший начальник отдела таможенного оформления № 3 таможенного поста «Одесса-грузовой». Примечательно, что при увольнении он даже не сдал служебное удостоверение.
Владислав Студенец — связан с несколькими компаниями в разных регионах Украины. Некоторые из них приостановили работу, а некоторые еще работают. Несколько из них также зарегистрированы в Одессе.
Все трое попали под санкции СНБО еще в 2021 году.
По материалам:
РБК-Україна
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