Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний — Finance.ua

Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний
Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. Отныне в санкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.
Об этом свидетельствует указ № 692/2024.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2024 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.
Согласно приложениям к решению СНБО, ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.
Введены они против таких граждан как Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец, а также против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине. В частности:
- «Герман логистик сервис»,
- «Премиум пакет ГМБХ энд Ко. КГ»,
- «Торг инвест запад»,
- «Рейниз трейдгрупп»,
- «Блокриал»,
- «Укрвикстрой»,
- «Митракорт»,
- «Грандмост»,
- «Боненторг»,
- «Строительная фирма «Ремстроймонтаж»,
- «Грино импекс»,
- «Прайм трейдент»,
- «Клайд-индастри»,
- «Ареома»,
- «Бизнес»,
- «Альфагалактик»,
- «Баритренд»,
- «Ленокс Трейдинг».
Заметим, что контроль за исполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня опубликования.
Александр Акст — гражданин Германии, контролировавший компанию «Премиум-пакет», которая нелегально ввезла четыре тонны контрабандной одежды.
Валерий Фальковский — бывший начальник отдела таможенного оформления № 3 таможенного поста «Одесса-грузовой». Примечательно, что при увольнении он даже не сдал служебное удостоверение.
Владислав Студенец — связан с несколькими компаниями в разных регионах Украины. Некоторые из них приостановили работу, а некоторые еще работают. Несколько из них также зарегистрированы в Одессе.
Все трое попали под санкции СНБО еще в 2021 году.
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