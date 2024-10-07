Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний — Finance.ua

Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний Сегодня 10:15

Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. Отныне в санкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.

Читайте также Украина ввела новый пакет санкций против авиаотрасли рф

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2024 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Согласно приложениям к решению СНБО, ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.

Читайте также Зеленский на 10 лет продлил санкции против Шария, Гужвы и Пушилина

Введены они против таких граждан как Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец, а также против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине. В частности:

«Герман логистик сервис»,

«Премиум пакет ГМБХ энд Ко. КГ»,

«Торг инвест запад»,

«Рейниз трейдгрупп»,

«Блокриал»,

«Укрвикстрой»,

«Митракорт»,

«Грандмост»,

«Боненторг»,

«Строительная фирма «Ремстроймонтаж»,

«Грино импекс»,

«Прайм трейдент»,

«Клайд-индастри»,

«Ареома»,

«Бизнес»,

«Альфагалактик»,

«Баритренд»,

«Ленокс Трейдинг».

Заметим, что контроль за исполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня опубликования.

Александр Акст — гражданин Германии, контролировавший компанию «Премиум-пакет», которая нелегально ввезла четыре тонны контрабандной одежды.

Читайте также ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний россии

Валерий Фальковский — бывший начальник отдела таможенного оформления № 3 таможенного поста «Одесса-грузовой». Примечательно, что при увольнении он даже не сдал служебное удостоверение.

Владислав Студенец — связан с несколькими компаниями в разных регионах Украины. Некоторые из них приостановили работу, а некоторые еще работают. Несколько из них также зарегистрированы в Одессе.

Все трое попали под санкции СНБО еще в 2021 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.