ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний россии — Finance.ua

ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний россии Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний россии

Европейский союз ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний россии. Речь идет о компании «Трансконтейнер».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

ЕС, в частности, ввел экономические санкции против генерального директора «Трансконтейнера» ​​Михаила Концерева.

«Трансконтейнер» — это крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в россии. Как объясняют в ЕС, в 2023 году прибыль компании выросла, в частности, за счет транзитных перевозок белорусских грузов в российские порты.

Также «Трансконтейнер» предоставляет услуги на новом терминале в особой экономической зоне «Алабуга», которая связана с поставкой дронов-камикадзе типа «Шахед», которыми россияне атакуют Украину.

Кроме того, компанию связывают с поставками оружия из КНДР, логистическим обеспечением войны в Украине.

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Из открытых источников известно, что у «Трансконтейнера» ​​более 40 тысяч фиттинговых платформ для перевозки контейнеров, а также более 140 тысяч контейнеров. Фирма управляет 40 контейнерными терминалами в россии.

Евросоюз также ввел санкции против российской фирмы по предоставлению финансовых услуг ООО «Титул» и ее владельца Дмитрия Белоглазова. В санкционные списки добавили российские компании «Илиадис» и Rasperia Trading Limited.

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