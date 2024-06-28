ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний россии — Finance.ua
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ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний россии

Фондовый рынок
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ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний россии
ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний россии
Европейский союз ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний россии. Речь идет о компании «Трансконтейнер».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.
ЕС, в частности, ввел экономические санкции против генерального директора «Трансконтейнера» ​​Михаила Концерева.
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«Трансконтейнер» — это крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в россии. Как объясняют в ЕС, в 2023 году прибыль компании выросла, в частности, за счет транзитных перевозок белорусских грузов в российские порты.
Также «Трансконтейнер» предоставляет услуги на новом терминале в особой экономической зоне «Алабуга», которая связана с поставкой дронов-камикадзе типа «Шахед», которыми россияне атакуют Украину.
Кроме того, компанию связывают с поставками оружия из КНДР, логистическим обеспечением войны в Украине.
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Из открытых источников известно, что у «Трансконтейнера» ​​более 40 тысяч фиттинговых платформ для перевозки контейнеров, а также более 140 тысяч контейнеров. Фирма управляет 40 контейнерными терминалами в россии.
Евросоюз также ввел санкции против российской фирмы по предоставлению финансовых услуг ООО «Титул» и ее владельца Дмитрия Белоглазова. В санкционные списки добавили российские компании «Илиадис» и Rasperia Trading Limited.
По материалам:
РБК-Україна
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