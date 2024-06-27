ЕС согласовал санкции против беларуси, чтобы закрыть «самую большую лазейку» для ограничений рф — Finance.ua
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ЕС согласовал санкции против беларуси, чтобы закрыть «самую большую лазейку» для ограничений рф

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ЕС согласовал санкции против беларуси, чтобы закрыть «самую большую лазейку» для ограничений рф
ЕС согласовал санкции против беларуси, чтобы закрыть «самую большую лазейку» для ограничений рф
Страны Европейского Союза согласовали пакет санкций против беларуси, чтобы попытаться перекрыть пути обхода ограничений в отношении россии.
Об этом сообщает Reuters.
На этой неделе ЕС принял свой 14-й пакет санкций, чтобы наказать россию за ее полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Пакет включал положения, усиливающие ответственность компаний ЕС, экспортирующих через страны, не входящие в ЕС.
«Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение россии в Украину, в том числе борьбу с обходом санкций», — заявила Бельгия, которая председательствует в ЕС до конца июня.
«Этим пакетом мы только что закрыли самую большую лазейку нашего режима санкций», — говорится в отдельном заявлении главы ЕС.
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Усилия, чтобы закрыть пути обхода санкций, усилились с прошлого года, а дипломаты говорят, что именно беларусь является одной из самых больших лазеек.
Один из дипломатов уточнил, что текст согласовывает меры по товарам двойного назначения, таким как микросхемы, содержащиеся в основных бытовых приборах, а также передовые технологии и военная продукция.
Из пакета было исключено положение, которого добивались некоторые страны, что позволяло бы экспортировать белорусский калий и другие сельскохозяйственные товары через Европу в случае резкого роста цен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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