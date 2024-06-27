ЕС согласовал санкции против беларуси, чтобы закрыть «самую большую лазейку» для ограничений рф — Finance.ua

ЕС согласовал санкции против беларуси, чтобы закрыть «самую большую лазейку» для ограничений рф Сегодня 09:32

ЕС согласовал санкции против беларуси, чтобы закрыть «самую большую лазейку» для ограничений рф

Страны Европейского Союза согласовали пакет санкций против беларуси, чтобы попытаться перекрыть пути обхода ограничений в отношении россии.

На этой неделе ЕС принял свой 14-й пакет санкций , чтобы наказать россию за ее полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Пакет включал положения, усиливающие ответственность компаний ЕС, экспортирующих через страны, не входящие в ЕС.

«Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение россии в Украину, в том числе борьбу с обходом санкций», — заявила Бельгия, которая председательствует в ЕС до конца июня.

«Этим пакетом мы только что закрыли самую большую лазейку нашего режима санкций», — говорится в отдельном заявлении главы ЕС.

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Усилия, чтобы закрыть пути обхода санкций, усилились с прошлого года, а дипломаты говорят, что именно беларусь является одной из самых больших лазеек.

Один из дипломатов уточнил, что текст согласовывает меры по товарам двойного назначения, таким как микросхемы, содержащиеся в основных бытовых приборах, а также передовые технологии и военная продукция.

Из пакета было исключено положение, которого добивались некоторые страны, что позволяло бы экспортировать белорусский калий и другие сельскохозяйственные товары через Европу в случае резкого роста цен.

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