Зеленский продлил санкции против Фирташа, Фукса и ряда российских олигархов — Finance.ua
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Зеленский продлил санкции против Фирташа, Фукса и ряда российских олигархов

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Зеленский продлил санкции против Фирташа, Фукса и ряда российских олигархов
Зеленский продлил санкции против Фирташа, Фукса и ряда российских олигархов
Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса и ряда российских олигархов на 10 лет.
Об этом свидетельствует указ № 376/2024.
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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года „О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“», — говорится в указе.
В решении СНБО отмечается, что предложения по применению, отмене и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) внесла СБУ.
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Также в решении указывают, что санкции вводятся в отношении физических и юридических лиц.
В списке физических лиц — 390 человек, среди которых Фирташ и Фукс.
В списке юридических лиц — 366 компаний.
Напомним, в 2021 году Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек — на три года и бессрочно.
По материалам:
Українська правда
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