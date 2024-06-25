Зеленский продлил санкции против Фирташа, Фукса и ряда российских олигархов — Finance.ua

Зеленский продлил санкции против Фирташа, Фукса и ряда российских олигархов Сегодня 10:14

Зеленский продлил санкции против Фирташа, Фукса и ряда российских олигархов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса и ряда российских олигархов на 10 лет.

Об этом свидетельствует указ № 376/2024.

Читайте также ЕС ввел санкции против шести россиян за кибератаки против стран-членов и Украины

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года „О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“», — говорится в указе.

В решении СНБО отмечается, что предложения по применению, отмене и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) внесла СБУ.

Читайте также ЕС официально одобрил 14 пакет санкций против рф: ударит по российскому газу

Также в решении указывают, что санкции вводятся в отношении физических и юридических лиц.

В списке физических лиц — 390 человек, среди которых Фирташ и Фукс.

В списке юридических лиц — 366 компаний.

Напомним, в 2021 году Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек — на три года и бессрочно.

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.