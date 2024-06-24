ЕС официально одобрил 14 пакет санкций против рф: ударит по российскому газу — Finance.ua

ЕС официально одобрил 14 пакет санкций против рф: ударит по российскому газу Сегодня 11:00

ЕС официально одобрил 14 пакет санкций против рф: ударит по российскому газу

Министры иностранных дел стран ЕС, встреча которых сегодня проходит в Люксембурге, приняли 14-й пакет санкций против россии в связи с ее агрессией против Украины, который далее распространяет давление на российскую энергетику и содержит меры по предотвращению попыток обойти европейские санкции.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в информации, обнародованной сегодня на сайте Европейского совета.

«Совет ЕС принял сегодня 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер по нанесению дальнейшего удара против режима путина и против тех, кто способствует его преступной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне против Украины. Эти меры имеют целью поразить высокодоходные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и в дальнейшем усложнить обход санкций ЕС», — говорится в сообщении.

Что предусматривают новые санкции

Новый пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Санкции ЕС включают меры против российского сжиженного газа. В частности, с целью обеспечения того, чтобы объекты ЕС не использовались для перевалки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, и таким образом уменьшить значительные доходы, которые россия получает от продажи и транспортировки СПГ, ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС с целью осуществления операций по перевалке в третьи страны.

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Это касается как перевалки с судна на судно, так и с судна на берег, а также операций по перегрузке, и не влияет на импорт, а только на реэкспорт в третьи страны через территорию ЕС. Еврокомиссия будет следить за исполнением и развитием этого решения и может предложить смягчающие меры, если это будет необходимо.

Кроме того, ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строительства СПГ-проектов, таких как «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ». Вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе.

Європейська правда По материалам:

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