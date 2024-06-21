В Минюсте рассказали, какие активы уже удалось взыскать с подсанкционных бизнесменов — Finance.ua

В Минюсте рассказали, какие активы уже удалось взыскать с подсанкционных бизнесменов
Минюст подал в ВАКС 52 исковых заявления о применении санкции взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых.
Она также рассказала, что, согласно вступившим в законную силу решениям ВАКС, санкция взыскания активов в доход государства применена к 49 подсанкционным лицам.
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По информации замминистра, в целом в доход государства ориентировочно взысканы активы:
- денежных средств на сумму около 208 млн грн;
- права требования на средства,
в т. ч.компенсация эквивалентно 41 млн грн;
- корпоративных прав в 58 предприятиях;
- объектов недвижимого имущества (земельные участки, производственные помещения, дома, квартиры, цеха) — 184;
- движимого имущества (транспорт, суда, авиадвигатели/авиазапчасти, оборудование) — 894 объекта, из них — 7 авиационных двигателей;
- исторических и культурных ценностей — 537 шт.
«Разнообразие взысканных активов — от транспортных средств, объектов недвижимости, ценных объектов искусства до корпоративных прав в компаниях, которыми подсанкционные владеют прямо и косвенно в контексте основных крупнейших кейсов — это дела российских олигархов О. Дерипаски, братьев Ротенбергов, М. Шелкова, В. Евтушенкова, Е. Гинер, Э. Худайнатова и бывшего украинского президента Януковича В. Ф», — рассказала Инна Богатых.
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