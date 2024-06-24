ЕС ввел санкции против шести россиян за кибератаки против стран-членов и Украины — Finance.ua

ЕС ввел санкции против шести россиян за кибератаки против стран-членов и Украины Сегодня 16:43 — Мир

ЕС ввел санкции против шести россиян за кибератаки против стран-членов и Украины

Совет ЕС в понедельник, 24 июня, одобрил дополнительные ограничительные меры против шести человек, причастных к кибератакам в странах-членах Евросоюза и Украины.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Кибератаки были направлены против информационных систем, связанных с критической инфраструктурой, важными государственными функциями, хранением или обработкой секретной информации и правительственными командами реагирования на чрезвычайные ситуации в странах-членах ЕС.

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Впервые ограничительные меры предпринимаются против киберпреступников, которые используют кампании по распространению программ-вымогателей против основных услуг, таких как здравоохранение и банковское дело.

В санкционный список попали два члена Callisto group — Руслан Перетятько и Андрей Коринец.

Callisto group — это группа офицеров российской военной разведки, которые проводят кибероперации против стран-членов ЕС и третьих стран посредством длительных фишинговых кампаний, направленных на похищение конфиденциальных данных, касающихся критически важных государственных функций, включая оборону и внешние дела.

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Также санкции применили против Александра Склянко и Николая Черных из хакерской группы Armageddon, поддерживаемой Федеральной службой безопасности (ФСБ) рф.

Группа осуществляла различные кибератаки с большим влиянием на правительства стран-членов ЕС и Украины, в том числе с помощью фишинговых электронных писем и кампаний по созданию вредоносного программного обеспечения.

Кроме того, под санкции попали Михаил Царев и Максим Галкинкин — ключевые участники в развертывании вредоносных программ Conti и Trickbot, а также причастные к Wizard Spider.

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Trickbot — это вредоносная шпионская программа, созданная и разработанная группой Wizard Spider, которая проводила кампании по требованию выкупа в разных секторах, включая такие основные услуги, как здравоохранение и банковское дело, и поэтому несет ответственность за значительный экономический ущерб в Европейском Союзе.

Киберсанкции ЕС в настоящее время применяются к 14 физическим и четырем юридическим лицам. Они включают заморозку активов и запрет на поездки. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список.

Економічна Правда По материалам:

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