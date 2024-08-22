Зеленский на 10 лет продлил санкции против Шария, Гужвы и Пушилина — Finance.ua

Зеленский на 10 лет продлил санкции против Шария, Гужвы и Пушилина Сегодня 11:47

Зеленский на 10 лет продлил санкции против Шария, Гужвы и Пушилина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 21 августа и продлил на 10 лет санкции в отношении подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий (Бондаренко), главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы, так называемого главы ДНР Дениса Пушилина и ряда других лиц.

Об этом говорится в указе на сайте президента.

Санкции предусматривают аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокирование доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсов и страниц в соцсетях.

Среди юридических лиц санкции продлили для ООО «Шарий.Нет», Фонд изучения исторической перспективы, Акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа», ООО «Ласмак», ООО «Маджери», ООО «Смарт Медиасеть», ООО «Версия», ООО «Анна-Ньюс», ООО «Эра-Медиа», «Скептик» и другие.

Читайте также Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 лиц

Им заблокированы активы, домены и субдомены, веб-сайты и запрещено пользоваться радиочастотным спектром Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса и ряда российских олигархов на 10 лет.

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.