Сколько компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины — Finance.ua

Сколько компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины Сегодня 14:39

Сколько компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины

За два года полномасштабной войны 58 украинских компаний, принадлежавших коллаборантам, россиянам или лицам, которые с ними связаны и поддерживали войну, перешли в собственность Украины.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что более полусотни компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины с начала полномасштабного вторжения:

Из них 13 бизнесов принадлежали россиянам.

У остальных 45 компаний учредители имели тесные связи с агрессором или поддерживали войну в Украине.



Как работает механизм стажения

По словам заместителя министра юстиции Инны Богатых, механизм взыскания, который использует Украина, уникален в мировой практике. В таких делах важно идти с соблюдением международных норм и национальных требований законодательства, чтобы решения не были обжалованы в международных судах.

Кроме того, сложным является и сам процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами. Ведь обычно в таких случаях делают все возможное, чтобы максимально «замаскировать» активы, и используют для этого все более креативные способы.

«Процесс сбора доказательств и подачи исков непростой. Рассмотрение исковых заявлений на практике также является длительным процессом. К примеру, сейчас имеем в работе дело, в отношении которого уже состоялось 38 судебных заседаний. Только исковое заявление Минюста с приложениями состоит из 45 томов. Общее количество томов, которые сейчас находятся на рассмотрении в суде, уже более 150 — с учетом доказательств, которые подали все участники процесса», — говорит Богатых.

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Всего за два года большой войны Минюст подал 48 исковых заявлений. Из них 40 уже удовлетворены в пользу государства, а решение по 1 делу пока не вступило в законную силу.

«Еще 7 подобных дел находятся на судебном разбирательстве. Еще 7 дел по искам Минюста находятся на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. В целом можно сказать, что 98% исковых требований, заявленных относительно взыскания активов, судом удовлетворяется», — рассказывает Богатых.

По данным Опендатабота по состоянию на 24 февраля 2022 года в украинских реестрах было 18 940 компаний с собственниками из рф.

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