Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 лиц — Finance.ua

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 лиц
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против еще 68 юридических и двух физических лиц.
Об этом говорится в указе главы государства № 340/2024.
Сообщается, что указ был подписан 22 мая. Он вступает в силу в этот же день.
Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Александра Литвиненко. Кроме того, Кабмину вместе с СБУ и Нацбанком было поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций. А МИД — проинформировать компетентные органы ЕС, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Президент ввел экономические и другие ограничительные меры против двух граждан россии и 68 юридических лиц.
Санкции ввели, в частности, против российского дипломата Евгения Воронина.
В список юридических лиц попали:
- ООО «Уранис», зарегистрированное в рф;
- российские СМИ, в частности, «Первый канал. Всемирная сеть», «Телерадиокомпания Вооруженных Сил российской федерации «Звезда», «Москва Медиа»;
- медиа, работающие в Крыму — «Крымская газета», «Севастопольская телерадиокомпания», «Ялта ТВ»;
- ООО «Вебмани.Юэй», зарегистрированное в Украине;
- Акционерное общество «Лаборатория Касперского»;
- ООО «Яндекс.Украина».
Санкции введены на 10 лет.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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