Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 лиц — Finance.ua

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 лиц Сегодня 12:40

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 лиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против еще 68 юридических и двух физических лиц.

Об этом говорится в указе главы государства № 340/2024.

Сообщается, что указ был подписан 22 мая. Он вступает в силу в этот же день.

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Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Александра Литвиненко. Кроме того, Кабмину вместе с СБУ и Нацбанком было поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций. А МИД — проинформировать компетентные органы ЕС, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Президент ввел экономические и другие ограничительные меры против двух граждан россии и 68 юридических лиц.

Санкции ввели, в частности, против российского дипломата Евгения Воронина.

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В список юридических лиц попали:

ООО «Уранис», зарегистрированное в рф;

российские СМИ, в частности, «Первый канал. Всемирная сеть», «Телерадиокомпания Вооруженных Сил российской федерации «Звезда», «Москва Медиа»;

медиа, работающие в Крыму — «Крымская газета», «Севастопольская телерадиокомпания», «Ялта ТВ»;

ООО «Вебмани.Юэй», зарегистрированное в Украине;

Акционерное общество «Лаборатория Касперского»;

ООО «Яндекс.Украина».

Санкции введены на 10 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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