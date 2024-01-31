Зеленский ввел в действие решение СНБО по созданию Государственного реестра санкций — Finance.ua

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Зеленский ввел в действие решение СНБО по созданию Государственного реестра санкций

Казна и Политика
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Зеленский ввел в действие решение СНБО по созданию Государственного реестра санкций
Зеленский ввел в действие решение СНБО по созданию Государственного реестра санкций
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 36/2024 ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 января 2024 года «Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций».
Об этом свидетельствует текст указа, обнародованный на сайте главы государства.
Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, возлагается на Секретаря СНБО.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как отмечается в решении СНБО, реестр — это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.
Данные Реестра открыты и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом.
Реестр создается и ведется в соответствии с требованиями Закона Украины «О санкциях» с целью предоставления бесплатного публичного доступа к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.
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Как отмечается, создание программно-технических средств Реестра и его функционирование осуществляются из средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.
Ведение Реестра обеспечивает Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, являющийся его держателем.

Справка Finance.ua:

  • 13 июля 2023 года Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается создать Государственный реестр санкций. 26 июля президент подписал закон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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